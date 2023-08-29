中國反彈抗福島核廢水排海　分析：「適得其反」恐害本國水產重創

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新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，雖然兩國的貿易關係，特別是貨物貿易，依然重要，但出於商業和風險管理原因，日本正在脫離中國、轉向多元化市場，而中國更注重國內生產和消費，「隨著時間的推移，中國和日本對彼此的重要性可能會降低。」
但中國禁止日本水產品進口，可能不會對日本造成深遠影響。莊嘉穎指出，如果北京方面「認真反對」，可能會通過減少或限制從日本進口機械、電路和汽車，以釋出代價更高的訊號，這可能會給日本帶來更大的傷害，但也會讓中國經濟和消費者面臨更多損失。
雖然日本海鮮的最大出口地是中國，但根據中國政府數據，中國多數的水產品進口自厄瓜多、俄國、越南與印度，日本僅佔一小部份。據海關數據顯示，去年日中貿易總額減少3.7%至3574億美元，今年1至7月年減12%至1833億美元。
中國水產業者對於水產禁令感到擔心，一名水產加工中心的工作人員表示，雖然中國尚未採取任何行動，「從科學角度」評估核廢水是否安全，但此舉可能會對更廣泛的海鮮消費造成打擊。他表示「這肯定會對於漁業與水產養殖業造成衝擊，一些國內企業也將受影響」，「據我所知，很多人在短期內不會吃海鮮，如果這種心態普遍存在，對整個行業來說是一個危險訊號。」
總部位於蘇州的顧問公司「布瑞克農業互聯網公司」預測，這將對中國漁業和水產養殖業產生深遠影響。該公司發布的研究報告顯示，公眾對於水產品的消費意願可能會受到影響，沿海城市海鮮市場的客流量可能會下降，而水產品的銷量也會下降，帶動價格下跌。」
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