蘇拉颱風開眼慢速靠近！陸警估將「延後到傍晚」 首波警戒範圍曝
今年第9號颱風「蘇拉」持續接近台灣，缺乏導引氣流的它目前正緩速往西北前進，近幾個小時結構還是很完整，雖然小顆但能些許看見颱風眼的存在，中央氣象局目前持續發布「海上警報」，明後天（8月30日至8月31日）最靠近台灣時，東半部、南部地區的風雨相當明顯，「陸上警報」則預計在下午至傍晚發布，目前看來，下午5時30分機率較大，請民眾持續留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局簡任技正伍婉華表示，若蘇拉颱風的速度與路徑並無太明顯的變化，氣象局將在今日下午至傍晚發布「陸上警報」，首波警戒的範圍會落在屏東縣（恆春半島），蘭嶼綠島則在警戒範圍的邊緣，在陸上警報發布後，蘇拉颱風暴風圈預計在明日中午前後接觸台灣陸地，後續路徑都還有南北晃動可能。
針對蘇拉颱風影響，伍婉華提醒，今日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及南部沿海有長浪發生的機率；下午起蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，明日蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。
據氣象局觀察，蘇拉颱風目前正在鵝鑾鼻東南方440公里的海面上，以每小時12公里的速度向西北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑80公里。