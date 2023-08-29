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T1／海神留下原有冠軍陣容　吳曉謹、勤明慶、吳怡斌皆完成續約

▲吳曉謹上季入圍年度最佳第六人候選，季後也已和高雄全家海神完成續約。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲吳曉謹上季入圍年度最佳第六人候選，季後也已和高雄全家海神完成續約。（圖／高雄全家海神隊提供）

運動中心/綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊持續鞏固本土戰力，為新球季陣容積極準備，不僅洋將悉數到位，與元年奪冠班底吳曉謹、勤明慶、吳怡斌都已完成續約。吳怡斌、勤明慶兩位本土長人，連兩季提供海神禁區守護力與調度空間，「阿美刺客」吳曉謹上季入圍年度最佳第六人候選，是陣中不可或缺的得分箭頭，三位本土好手新球季將續為港都貢獻能量。

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28歲的吳曉謹上季效力海神蛻變有目共睹，自元年季後賽延續至第二季攻防兩端的優異表現，讓總教練喬伊斯早在季中看好爭奪年度最佳第六人。

「新賽季目標朝上季擦肩的進步獎努力，持續加強，追求更好的自己。」吳曉謹表示，過去專注技術，往往忽略自己的身體狀況，這個季外透過重訓強化體態與體能，以期和技術相輔相成，「感謝執行長李偉誠 (Wilson) 與領隊侯嘉騏 (Michelle)，未來會在場上做好自己的角色，幫助球隊。」

吳怡斌拚戰職業邁入第八個賽季，球風務實，高機動性及其高砲塔實力，在元年季後賽幫助海神隊突圍，抱回首冠。他2022年曾披中華隊戰袍，今年季外同樣加入奧運資格預選賽集訓行列，即便中華隊未能成行但收穫不少。

「先做該做的事，再做想做的事。既然是球員，這就是我現在的首要目標。」

在陣中已是資深球員，吳怡斌對於能留在熟悉的環境再開心不過，新賽季將以身作則，與隊友攜手並進，「默契是我們的優勢，新舊洋將也是大家熟悉的，希望能產生更好的化學效應，衝擊冠軍。」

勤明慶防守紮實且帶有技巧，過去兩季總能把握有限的上場時間，在洋將環伺的禁區為團隊做出貢獻，打出屬於海神的本土內線硬漢風格。

 
「放棄很簡單堅持很難。」生涯邁入第七個球季，勤明慶深諳職業場上競爭激烈，面對挑戰不能鬆懈，休季期間以實際行動持續鍛鍊，保持體態，並在心態上砥礪自己，「很開心能繼續在這個大家庭，我會繼續努力。」

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