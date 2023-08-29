2023大南方論壇 五縣市首長齊聚沙崙擘劃大南方新未來

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黃偉哲強調，南方攜手成為未來台灣發展火車頭已是不爭事實，台南市將做好城市治理，提供更好的環境，讓科技尖端產業龍頭及第一線發展者，都願意來台南投資發展。同時希望大家重新審視，不要把台灣當作番薯，而要當作鯨魚橫著看，讓南方未來成為引領台灣的火車頭。黃偉哲以「大南方崛起」為題發表演說，闡述大南方崛起範圍包括澎湖縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等，具體呈現在南科營業額超越竹科、先進科技出現在南部及人才南漂帶動發展等三方面。
黃偉哲指出，南部科學園區光是台南園區第一季產值就已達到4,400億，超過竹科的4,000億，也超過中科的2.900億，可以看到南方的崛起與發展，已經是不可抹滅的事實，南科帶來的就業人口目前已近10萬人，預計今年年底將可超過10萬人。高雄、台南、嘉義形成S廊帶已經形成非常堅實的半導體科技發展，再加上屏東科技園區，可望引領南部產業與城市轉型，邁向科技發展新局面。
黃偉哲說明，目前沙崙園區已有中研院南部分院、工研院南部分院、國家實驗研究院、陽明交大園區、成大健康園區等進駐，發展未來定能提供南方崛起機會，也希望不管北漂、中漂朋友漂回來南部，再創台灣地區經濟新高峰。
台南經發局局長林榮川表示，台南是先進科技與綠色能源的創新聚落，有既有的硬體產業優勢來帶動軟體服務，結合產業金三角，以整合智慧能源、交通、醫療、資安等潛力優勢產業。科技業成長帶動商業蓬勃，經發局也持續積極招商吸引國際企業來台南投資，共同帶動台南經濟成長動能。