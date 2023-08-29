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除了醫病，更要醫心　罹癌免費心理諮商為心事找出口

除了醫病，更要醫心　罹癌免費心理諮商為心事找出口
除了醫病，更要醫心　罹癌免費心理諮商為心事找出口

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】罹癌除了身體的病痛，心理上的衝擊也難以承受。有些癌友會懷疑自己是否不夠堅強，「我罹癌了，但是上有父母下有子女，我該怎麼辦？」、「我可以哭嗎？」、「其實我很害怕，可以說出來嗎？」癌症希望基金會特聘專業諮商心理師，協助癌友及照顧者紓解情緒狀況、心理問題，費用由癌症希望基金會負擔。

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罹癌除了經歷治療的辛苦和副作用，還要擔心回歸日常生活的適應與否或復發等問題，在不同階段都可能會出現各種大大小小的身心壓力反應。因此癌友在罹癌後，除了醫病，更要醫心。但外界在關注病人生理健康的同時，卻常常忽視其沈重的心理負擔和社會壓力。

癌後心理大小事　交給HOPE來幫忙

癌症希望基金會體恤癌友的需要，特聘專業諮商心理師提供心理輔導服務，協助癌友及照顧者紓解在治療期間可能面對的情緒狀況、心理問題。此服務以階段性進行，由癌症希望基金會社工評估後轉介特約心理師，每階段進行5次心理輔導，若有較難解狀況，可展延1階段，2階段共10次輔導；個別輔導50分鐘，家庭輔導90分鐘，費用由癌症希望基金會負擔。

除了面對面的心理輔導，癌症希望基金會的PODCAST頻道HOPE PODCAST也開設「癌後心理很有事」節目，由擁有心理專業背景的資深媒體人靳秀麗與諮商心理師葉北辰聯合主持，聊一聊癌友們遇到的不同心理問題、用生活化的對談，貼近癌友或癌症關係人的心理需求。

如果民眾身邊有癌友遇到任何「癌後心理事」需要訴說心聲，也可寄email與癌症希望基金會分享，將有機會製作成節目主題，與大家在空中聊一聊。

【癌症希望基金會】心理輔導服務

  • 免費服務專線：0809-010-580
  • HOPE  PODCAST「癌後心理事」：https://reurl.cc/RzpzX
  • 投稿信箱E-mail：pr@ecancer.org.tw



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59058

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