影音／由規一軍初登板表現欠佳 0.1局失2分退場美人妻感動落淚
中華職棒樂天桃猿昨（28）日在主場迎場近況相當火燙的富邦悍將，8局打完樂天以8:1大比分領先對手，第九9局派出日籍洋投由規登板，場邊親友團也非常熱情為他應援，可惜由規僅投0.1局就失掉兩分，退場後家人也在看台上落下眼淚。
運動中心/綜合報導
9局上半由規一上場要面對的是打者王苡丞，他也順利讓他擊出一壘方向滾地球，沒想到一壘手朱育賢發生失誤，隨後又被申皓瑋敲出一支安打，雖然三振下一棒的打者周佳樂，但又接連被王正棠及姚冠瑋敲出安打，丟掉兩分後教練團決定換投。
由規這場比賽僅投0.1局被敲三支安打，投出一次三振，丟掉兩分中有一分是自責分，由規下場後場邊的嬌妻也落下眼淚。
由規過去是日本職棒養樂多的選手，在高中時期就是備受期待的新星，2007年夏季甲子園創下當時高校棒球最快的155公里球速紀錄，2010年在日本職棒繳出生涯最優12勝、防禦率3.60成績，他在例行賽投出破當時日本職棒本土球員紀錄的161公里球速，是日本職棒史上首位球速突破160公里的本土選手。
8/31洋將大限在即，各隊都在為下半季後續戰力佈局，究竟由規還有沒有機會在中職一軍舞台獻技？值得期待。