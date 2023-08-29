FIBA世界盃／日本狀態火有望擊敗奪冠熱門 澳洲若輸將止步第一輪
FIBA世界盃男籃賽火熱進行中，日前日本隊擊敗了強敵芬蘭，但接下來將面對更強勁的對手澳洲隊，澳洲被認為是今年奪冠大熱門之一，陣中擁有數名NBA球員，其中包括22歲新秀Josh Giddey與35歲老將 Patty Mills。
實習記者張維亨/綜合報導
日本隊近年來籃球實力大幅提升，出產了兩位NBA球星，現效力於洛杉磯湖人隊的八村壘與鳳凰城太陽隊的渡邊雄太，雖然本屆賽事八村壘沒有參加，但為了取得參加2024巴黎奧運的資格，日本隊拚盡全力，目前亞洲地區國家除了日本1勝1敗，其餘都是2敗的成績，如果未來擊敗澳洲，日本隊將成為本屆賽事最大的黑馬，就算之後輸給澳洲，1勝2敗仍有機會晉級16強。
根據FIBA的世界排名，澳洲位在第3，澳洲過去在2019年的世界盃上取得第4名，並且在2021年的東京奧運的籃球項目得了銅牌，實力強勁。本屆澳洲陣中12名球員中有9名是現役的NBA球員。此外，如果他們輸給日本，將失去進入16強的機會，因此澳洲隊也有絕對不能輸的壓力。
雖然接下來比賽日本不被外界看好，但日本曾在2018年的世界盃資格賽中擊敗過澳洲一次，由當時還在打NCAA一級的八村壘與歸化球員Nicholas Fazekas領軍，以1分之差驚險贏下比賽。
對於接下來打澳洲，日本隊總教練 Tom Hovasse 日前也在記者會上表示:「澳洲隊比我們更高大、更強壯。因此我們一定要積極搶籃板並做出更多身體接觸。在進攻端，我們必須多導傳找到更好出手機會。如果能帶起屬於們的節奏，也許我們有機會能贏。」