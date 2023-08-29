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阿嬤疼孫最高境界！酷暑排隊45小時　就為買故宮聯名庫柏力克熊

▲創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集，展現古典雅致與時尚潮流的完美融合。（圖／記者朱永強攝）
▲創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集，展現古典雅致與時尚潮流的完美融合。（圖／記者朱永強攝）

記者許若茵／台北報導

阿嬤真的很疼孫！今（29）日故宮故宮限量發售100組「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，吸引民眾漏夜排隊購買。就有一名阿嬤因為孫子喜歡，27日下午就到現場排隊等待，今也拔得頭籌。

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今日故宮攜手BE@RBRICK聯名熊舉行首發記者會，將經典文物跨界潮流公仔，誕生首款「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，復古又新潮的庫柏力克熊，現場限量發售100組，每組建議售價6800元，於記者會後，11時30分許正式開賣。

記者會前，場外就已經有許多民眾排隊，號碼排也全數發放完畢，據記者觀察，排隊民眾為中高齡者居多。

▲今（29）日故宮故宮限量發售100組「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，吸引民眾漏夜排隊購買。（圖／記者朱永強攝）
▲今（29）日故宮故宮限量發售100組「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，吸引民眾漏夜排隊購買。（圖／記者朱永強攝）
排隊第一名的是一名穿著背架護腰的阿嬤，她一得知消息，就趕來故宮排隊。阿嬤接受採訪時分享，孫子很喜歡熊，家裡櫥窗都是熊，現在孫子在國外，看到消息的時候就問她能否幫忙買。

阿嬤說，聯名熊網路買不到，訂貨也沒有，只看到故宮有在賣，覺得交通很方便，搭捷運換公車就會到，於是前天（27）日下午2時許就來排隊，中途也沒有回家，就跟守衛聊天，「阿嬤閒閒沒關係」。

▲有一名阿嬤因為孫子喜歡，27日下午就到現場排隊等待，今也拔得頭籌，買到限量發售100組「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊。（圖／記者朱永強攝）
▲有一名阿嬤因為孫子喜歡，27日下午就到現場排隊等待，今也拔得頭籌，買到限量發售100組「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊。（圖／記者朱永強攝）
阿嬤透露，今日買到聯名熊很開心，這不是第一次幫孫子買東西，像是買Jordan、買Cobe等鞋子都有，「他要我就去幫他買」，讓人大呼真的好羨慕。

BE@RBRICK庫柏力克熊是由MEDICOM TOY生產，社長赤司竜彥會後受訪時表示，有與許多美術館合作，當故宮來詢問合作時也相當開心，覺得「終於來了」，館內還有許多收藏，若還有機會，也希望下一個合作目標是「翠玉白菜」。

故宮院長蕭宗煌則笑說，故宮有近70萬件館藏，若一年出一個要70萬年才出得完，兩邊會再進一步溝通。

蕭宗煌提到，此次故宮與MEDICOM TOY聯名，選用的是清明上河圖虹橋段，是最精彩的部分，原始繪本其實無法把人物看得很清楚，可是透過公仔轉印，可以把人物更鮮明印在庫柏力克熊身上，透過轉動就可以看到整個清明上河圖不同版本，猶如還原場景。

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