新北囤房稅三讀通過 新北市府：明年5月房屋稅單受影響戶8.96萬
新北市房屋稅徵收率自治條例於昨日經新北市議會三讀修正通過，自公布日施行。新北市政府稅捐稽徵處今（29）日也發布新聞稿表示，修法預計影響戶數約8.96萬戶，受影響的持有人僅2％，其餘98％的房屋持有人均不受影響，修正後的自治條例將從公布日施行，稅額會反映在明年5月的房屋稅單。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府稅捐稽徵處表示，本次修法對於持有非自住房屋2戶者，每戶徵收率提高至2.4％，持有3戶非自住房屋以上者，每戶徵收率提高至3.6％。至於持有3戶以內供自住使用之房屋者完全不受影響，仍維持現行稅率1.2％課徵，持有非自住房屋1戶者也維持現行稅率1.5％。
新北市政府稅捐稽徵處指出，為鼓勵多屋者將其持有空屋釋出到租屋市場，以及考量部分多屋者其持有原因也非屬囤房性質，故對於公益性房屋、符合租賃專法之包租代管房屋、社會住宅及繼承取得之共有房屋等符合特定條件之房屋予以排除適用差別稅率，仍維持單一稅率1.5％課徵。
新北市政府稅捐稽徵處說明，修正稅率後增加的稅收，市政府會依議會上市議員的建議，優先用於弱勢族群租金補貼等落實居住正義相關項目。