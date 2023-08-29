翁達瑞控MLB介入台灣政爭遭綠營切割！民眾黨：側翼不要秀下限

立委陳琬惠表示，即使有美國專家調查報告做為支持，竹市府仍要面對無端的質疑和抨擊，從混淆USGA專業標準到扭曲「Park」一詞，綠營側翼為護航用盡手段，事實是USGA規範包括棒球場在內的高性能運動場，且在美國公園裡設置球場是再正常不過的事。還有一位「不願透露真名」的教授，將美國專家協助檢測新竹棒球場扭曲為「大聯盟介入台灣政爭」，並號召連署向MLB抗議，將政治抹黑國際化，實在令人哀嘆。張其祿表示，民進黨政府總喜歡將前瞻視為政績，蔡英文參加新竹棒球場開幕時還誇口「任務成功」，中央地方互相吹捧，但某些地方政府執行前瞻計畫在規劃、招標、執行和驗收等工作上不夠周全，也沒有健全的進度管控機制。如今大家看到了，民進黨只在意收割政績，不顧安全問題，經費到位卻執行不力，辜負國民與球迷的期盼，甚至使球員受傷，早已有違初衷。針對翁達瑞指控MLB介入台灣政爭，將發起連署要求MLB道歉，楊寶楨受訪時表示，綠營對翁達瑞的言論已有切割的動作，但是翁的言論一直都在幫綠營說話，她呼籲民進黨主席賴清德約束側翼、網軍的言論，「怎麼會把大聯盟扯到台灣政爭中？綠營側翼不要一直秀下限」，這不是國人所樂見。