T1／許智超不僅和前女籃球員婚外情 光配偶提告就有2案在審
知名球評、現任T1聯盟臺中太陽隊助教的「鳥總」許智超日前被爆出婚外情多年，甚至當街和已婚前電信球員吳玫錦擁吻，有影片畫面流出佐證。而今（29）日有媒體加碼爆料，直言他出軌對象不僅僅只有吳玫錦，還曾和美商精油主管何獻葳出國旅遊。
運動中心/綜合報導
根據《記者爆料網》的獨家新聞，許智超和吳玫錦的婚外情已經很多年，甚至曾經帶外遇對象回家聚餐，配偶已經對兩人提出告訴。今日該媒體又發文透露，許智超的對象並不只有一人。
文中指出，他在2018年曾和何獻葳一同出遊柬埔寨，還大方的把行程照片分享到網路上，毫不在意被人發現。據了解，光配偶目前提告的部分，就已經有兩案。
許智超過去有中距離教科書的美名，也是前SBL達欣工程籃球隊當家射手，球員時代以穩健的投籃所著稱。退役後展開教練生涯，曾執教於達欣和金門酒廠。
在和吳玫錦的婚外情被爆出後，太陽球團此前做出回應表示，「得知事件發生後，已立即與許智超顧問聯繫，目前正積極了解情況中，感謝各界關心。」而今日球隊也公布愛爾蘭籍教練祥恩(Sean Kilmartin)將擔任新賽季助理教練，輔佐總教練塔克(Anthony Tucker)。