封楊志良「敗票天王」　李正皓：只是穿襯衫的館長

鴻海創辦人郭台銘昨日宣布獨立參選總統，為政壇投下震撼彈，對此政治評論員李正皓分析郭台銘參選是急就章，憂民調繼續下探因而宣布參選，此外也希望能夠買一張進入整合談判桌的門票，對於找來衛生署前署長楊志良擔任智庫感到不解，說明楊至今失言率百分百，質疑「找一個腦袋有洞的人當你的腦袋？」，更將楊志良與館長封為「敗票天王二人組」，「楊志良是穿襯衫的館長，館長是穿吊嘎的楊志良」。
記者陳威叡／台北報導
對於郭台銘宣布參選，李正皓認為是急就章，選舉起手式的記者會非常混亂，此外就郭台銘一個人站在那裡，背後也沒有大咖陪同站台，而神秘嘉賓竟然是黃士修，如同4年前韓國瑜舉辦選前百日記者會，神秘嘉賓竟然是新北市議員葉元之一樣。
李正皓認為，郭台銘為何急著宣布參選，是因民調持續下探，造勢活動越辦民調越差，更被嘲諷為「政治方唐鏡」，又要選又不選，讓選民失去耐心；此外上周國民黨主席朱立倫幕僚開始與柯文哲談判，郭台銘宣布參選，就是要買一張上的了整合談判桌的門票。
但對於郭台銘的團隊，李正皓直言就是壞掉的拼裝車，到目前楊志良失言率百分百，不僅發言囂張且拒絕道歉，郭台銘卻找一個腦袋有洞的人當腦袋，直指現今的「敗票天王二人組」就是楊志良跟館長陳之漢，「楊志良是穿襯衫的館長，館長是穿吊嘎的楊志良」。