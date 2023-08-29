商家必爭！台中水湳經貿園區經貿段6、8地號熱烈招商中
台中水湳經貿園區經貿段6、8地號招商中！伴隨水湳經貿園區各項重大建設陸續完工啟用，企業看好區域前景展現高度投資意願，為擴大觸及潛在投資人，臺中市政府經濟發展局28日於金典酒店舉辦招商說明會，目標引進國際級旅館及複合式百貨商場，吸引超過50家業者到場交流。
生活中心/綜合報導
經發局說明，本次招商標的西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第二種經貿專用區內，緊鄰臺中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，將採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。
經發局長張峯源表示，招商標的所在的水湳經貿園區，其重要性被視為下一個七期，市府投入300億興建重大建設，更有高綠覆率的中央公園位居其中，周邊緊鄰逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城所環繞，以智慧、創新、低碳進行完善規劃，發展後勢各界看好。近期更成為市府大型節慶活動首選，跨年晚會單日吸引22萬人次參加，中台灣元宵燈會190萬人次到訪，還有萬人朝聖的野餐日，搭配重大建設落成啟用，未來水湳觀光旅遊與消費需求將迅速攀升，具備高度商業發展潛力。
張峯源強調，尤其位於招商地塊西側的臺中國際會展中心，工程進度已超過86%，目標114年開幕啟用，每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，與6、8地號具備的觀光遊憩機能相輔相成，絕對是商家必爭之地！
經發局補充，這次招商標的，除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，尚可以做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，土地使用彈性極佳，且建蔽率80%、容積率500%，適合大面積開發案，此外，考量本案開發量體大，也提供企業聯盟投資選項，預計今年第四季正式公告招商，呼籲企業儘早插旗投資。
當日招商說明會廠商出席踴躍，共計超過50餘家業者到場交流，包含雲朗觀光、寶成集團、新光三越、遠東百貨、統一集團、戴德梁行等，產業涵蓋零售百貨業、壽險業、觀光旅遊業及營建業等，尤其營建業者在台不乏大型商業設施開發經驗，如第一大國際開發的台中高鐵娛樂購物城、太子建設台中金典酒店、國泰建設的和逸飯店、遠雄建設的花蓮遠雄悅來大飯店、豐邑機構的台中豐邑Moxy酒店、鄉林建設的日月潭涵碧樓、瓏山林企業集團的蘇澳冷熱泉度假飯店、興富發建設的台南安平雅樂軒Aloft飯店、潤泰創新的CITYLINK南港店等，也因此該案被視為繼捷運綠線開發案後最受矚目的大型商業開發標的，可望再掀起另一波投資臺中熱潮。