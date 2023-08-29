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iPhone 15 新色配件商搶先曝光　11款全亮相、厚度藏「玄機」

▲imos 針對iPhone 15開發的鏡頭保護貼，特別點出iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款鏡頭厚度的差異，似乎暗指iPhone 15 Pro Max會載入更高規的鏡頭。（圖／翻攝imos臉書）
▲imos 針對iPhone 15開發的鏡頭保護貼，特別點出iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款鏡頭厚度的差異，似乎暗指iPhone 15 Pro Max會載入更高規的鏡頭。（圖／翻攝imos臉書）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15系列預計再過兩週登場，隨著時間逐漸靠近，關於新機的預測也就愈來愈多。且手機還沒發表，就有配件商已經做出相關配件。知名的手機配件商imos 就在臉書上搶先宣傳為 iPhone 15系列 打造的手機鏡頭保護貼新品，且號稱是「原機色彩、原機搭配」，iPhone 15 Pro共有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑，另有一款燒鈦色；iPhone 15則為淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑以及燒鈦色，除了燒鈦色之外，大多對應目前外傳的新色。

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▲imos iPhone 15 鏡頭保護蓋。（圖／翻攝imos臉書）
▲imos搶先推出 iPhone 15 鏡頭保護貼，號稱為原機色彩、原機搭配。（圖／翻攝imos臉書）
imos 在臉書上提早宣傳自家新款的iPhone 15系列鏡頭保護貼，且貼文上特別強調是「原機色彩、原機搭配」，意味著保護貼的顏色會與機身顏色相同。貼文秀出了5款iPhone 15 Pro系列的鏡頭保護貼新色，包含了鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑，另有一款燒鈦色。此外也在厚度上有所區別，iPhone 15 Pro為1.75mm而iPhone 15 Pro Max則為2.1mm，明白點出iPhone 15 Pro Max的鏡頭保護貼會較厚一些，似乎暗指iPhone 15 Pro Max會採用更高規的潛望式鏡頭，頗令人期待。

而iPhone 15則為淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑以及燒鈦色，除了燒鈦色之外，大多對應目前外傳的新色，另外，日前傳出的還會有橙色，則還沒見到相關配件。至於最後會是哪些新色推出，還是要等蘋果發表會才能知道。

▲imos iPhone 15 鏡頭保護蓋。（圖／翻攝imos臉書）
▲imos iPhone 15 鏡頭保護貼共有6款顏色。（圖／翻攝imos臉書）

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