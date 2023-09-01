向海致敬10／追夢不嫌晚！看小人物靠大海找回冒險的勇氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我看好像很多人都會游泳，我不想要這一輩子一直當旱鴨子。」就是這個念頭讓兼職當泌乳師的家庭主婦李青芳，決定在42歲那年，一腳踏進她原本極度陌生、甚至懷抱著恐懼的水上世界。小時候曾溺水的陰影，糾纏了她好久好久，最後被她用意志力和勇氣克服，現在她45歲，短短2年內就考取了SUP立式划槳丙級教練證，現在還要繼續拚乙級證照，還有游泳教練和潛水員證照。
「在我42歲那年，想說人生總要突破一下。」李青芳靦腆地說著她為何步入中年，才打算開始學游泳。明明溺過水、還已婚有家庭，一般人都覺得到了這個年紀，不論是工作感情還是其他事，都應該要穩定下來了，但偏偏李青芳選擇挑戰自己完全不熟悉的水上活動，因為她覺得年齡不該成為她冒險追夢的限制，毅然決定跳出原本的舒適圈，從學游泳開始，到現在成為水上活動玩家。
SUP立式划槳在國內已是相當興盛的水上活動，門檻不高，卻是一項需要掌握平衡感、運用肌肉核心以及大量體力的運動。李青芳坦承一開始接觸時，確實遇到很多挫折，「在水面上會有恐懼，常常可能因為身體不平衡或一個失神，就跌到水裡。」
為了讓自己的體能可以跟上，李青芳只要有空閒就會找朋友一起爬山或練跑，最後靠意志和勤練克服挑戰。問她玩SUP最大的收穫是什麼，李青芳的答案是健康和寧靜，身處於海闊天空的水面上，感受自己有如滄海之一粟，「會有一種再困難的事也都不算什麼的感覺。」
不只自己一頭栽進水上活動，連老公和兩個兒子也都被她拉下水。李青芳說老公本來熱衷於鐵人三項，和水上運動完全沾不上邊，後來被她影響，也一起去考SUP立式划槳證照；兒子們則受她影響都喜歡玩水，今年已18歲的大兒子，還當上游泳教練。因為親水，讓一家人有共同話題，關係更加緊密。
台灣雖然四面環海，但過去的禁海政策，使得許多民眾在心底被烙印下對海的恐懼，過去也很怕水的李青芳，以過來人的經驗，分享她克服陰影的方法：「玩水永遠都不嫌晚，只要你願意，沒有能不能，只有做不做」。她說玩水沒有分年紀，自己從42歲開始都可以了，相信其他人也做得到。
被女兒激出動力 前科技業主管自力造舟完成航海夢
台東長濱國中的九年級生，畢業前都要完成划獨木舟出海航行的挑戰，才算真正畢業，他們划的「格陵蘭骨架蒙皮舟」，也必須由畢業生一起合力親手製作，而指導學生造舟的幕後推手，就是人稱「大沐老師」的造舟人溫志榮。
現年51歲的溫志榮，過去曾是年薪百萬的多媒體設計公司主管，人生轉個彎，現在他是台灣手造獨木舟達人和專案教學老師，在國內造舟界頗具人氣。
一開始接觸獨木舟，是看到朋友的格陵蘭骨架蒙皮舟，美麗紋路讓他情有獨鍾，後來自學摸索，陪著女兒一起徒手造舟，只是因為好玩也打發時間，不過一直做不出來。當年9歲的女兒就笑他說「爸爸，人有夢想很好，但是要做活著可以完成的夢想。」沒想到女兒這句無心的話，成為溫志榮日後正式跨進造舟專業領域的契機。
本來造舟是為了自己和教女兒，但溫志榮後來發現，與其指導女兒一個人，不如讓更多人來學，於是他結合獨木舟教學和海洋教育，從2013年一個造舟營隊作為起點，到現在不只小朋友，很多社會人士都來向他請益。
溫志榮推廣造舟教育超過10年，他在全台灣開設自力造舟課程，強調帶著孩子造舟不是為了打造一艘完美的舟，而是透過一艘「不完美的舟」讓孩子在分工合作的過程中，學到人生經驗，成就「完美的學習」，也希望透過造舟，讓孩子能更認識海洋、親近海洋、不再懼怕海洋。
溫志榮說，「沒有人在剛開始划船的時候想要翻船，所以一定是既期待又怕受傷害」，不過，當一次又一次的累積經驗之後，就會發現其實沒有那麼恐懼，本來經驗就是需要堆疊累積的。
「海給我的感動就是一種寬闊的包容。」溫志榮充滿感觸地說著，過去他曾是科技公司重用的高薪主管，公司卻突然倒閉，後來創業也因為經營不善收場。沒想到老天像是在跟他開玩笑般，接著妻子被驗出罹患乳癌，一連串的打擊下，他發現接觸海洋使他心胸寬闊，找回自我，更挺過各種挑戰。
為水世界著迷 熱血玩家「蔣哥」衝撞體制拚水域開放
爭取水域開放的抗議活動上，總是能看到他的身影，人稱「蔣哥」的台灣開放水域聯盟成員蔣一中說，他最大的心願就是看到台灣開放水域聯盟有一天能解散，「因為當我們解散的一天，代表著台灣的水域，不需要我們再去大聲疾呼說要開放了。」
蔣一中無奈表示，即便政府高舉「向海致敬」政策，但從中央到地方卻是用禁止玩水的方式來保障民眾的安全，「這樣管理的方式真的很荒唐。」他回憶兒時歷經台灣戒嚴，政府雖然箝制言論自由跟政治思想，但對於人民戶外活動的限制反而較少，「那時國家不會限制你烤肉、爬山，我還記得小時候和我爸在海邊、沙崙海水浴場都去游過，現在卻不准去沙崙海水浴場游泳了，理由是很危險所以不能游。」
談到為何對開放水域這麼執著，蔣一中表示，自己對水上活動有著濃厚興趣，甚至可以說是「刻進骨子裡的愛」，而這份熱愛的啟蒙來自他的父親。蔣一中的父親退休前是航空公司的會計人員，爺爺則曾是一名職業軍人，或許因為爺爺紀律嚴明的管教方式，讓父親產生補償心理，希望他的孩子能有無拘無束的童年，於是只要休假就會帶著他去釣魚、游泳，體驗各種戶外活動，所以他從小就潛移默化，愛上玩水。
水底世界的迷人之處？蔣一中這樣形容，人活在陸地上像是在2D世界，只能在平面行走，但是潛入海裡後，像是飛翔在彩色的森林裡，而且是立體的，可以上下垂直移動、橫向移動，「完全是3D的」。描繪起水底世界，蔣一中臉上洋溢著興奮。
玩水除了是興趣，蔣一中說，更希望把自己看到的美分享給更多人、讓更多人願意親水，因為進行水上活動時，人不只在享受與大海的互動，更會接觸到水中生態，甚至觀察到人類對地球的傷害、海洋的污染。他也期望透過水上活動一起推廣保育理念，讓美麗的海洋永續長存。
更多「迎向海洋國家」相關新聞。