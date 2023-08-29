蔣萬安赴上海參加雙城論壇 議會民進黨團：應向中共表達抗議
台北上海雙城論壇將於今（29）日至31日舉行，台北市長蔣萬安今也搭機赴上海親自參與。台北市議會民進黨團今發出聲明表示，從中共軍演、共機共艦侵擾，禁台灣芒果、分化我國中美洲議會席位等作為，顯示中共對我未釋出善意，蔣萬安身為首都市長應向中共表達抗議。
記者邱新博／台北報導
台北市議會民進黨總召簡舒培指出，近日中共連續發動軍演、共機共艦侵擾、禁台灣芒果、分化我國中美洲議會席位等作為，此前還用分裂國家罪的無端指控限制台北市民富察的行動自由，顯示中共對台灣仍沒有釋出善意，她呼籲，蔣萬安做為中華民國首都市長，應當面向中共表達台灣人民的抗議。
簡舒培認為，蔣萬安身為首都市長，應該藉由雙城論壇替台灣人民發聲，當面向中共提出嚴正抗議，要求停止對台灣的各種惡意行為，並雙向展現善意，如果中共不願回應，蔣萬安市長應慎重考慮是否繼續舉辦下屆論壇。
對此，市府發言人殷瑋回應，這趟雙城論壇，蔣萬安已公開宣示，珍惜民主，維護和平、創造繁榮的企圖心始終不變。
殷瑋指出，這次出訪，也是報准中央才會參加，陸委會也曾說樂見雙城論壇續辦，也會給予支持。總統蔡英文也公開表達過兩岸要健康有序交流，民進黨總統參選人賴清德也說過要推動兩岸對話。
殷瑋說，請議員放心，雙城論壇一定會秉持對等尊嚴善意互惠原則，進行交流。