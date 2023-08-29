糞便潛血「偽陰性」竟是維他命C惹禍？　老翁險延誤大腸癌治療

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健康意識抬頭 易重覆攝取過量維他命臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科醫師鄭玠豪表示，近年來，國人健康意識抬頭，大行養生之道，因此使用各類保養品幾乎成了全民運動，吃的保養品更是以維他命系列最為民眾喜好，不論是電視廣告、健康節目、網路文章，都全天候的不斷宣傳，但民眾常常在不知不覺中重覆攝取過量的維他命而不自知，有時候這些過量的維他命可能會造成大家沒想到的後果。
過量維他命C抗氧化 糞便潛血檢查恐「偽陰性」上述患者在多次的定期健康檢查中，糞便潛血篩檢（大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果。其間醫師有建議大腸內視鏡檢查，但長者以害怕疼痛和糞便潛血篩檢正常為由拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，經檢查發現直腸內有一巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。
鄭玠豪說明，照正常來說，定期糞便潛血篩檢應該能提早發現此一情形，但由於長者攝取了大量的維他命C進入體內，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上長者未採納醫師建議接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。
維他命C攝取適量即可 大便習慣改變應就醫由此案例，鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58975
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