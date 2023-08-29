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人生70才開始！前櫃姐拚DNA認親、分千億財產　摩洛哥王室控敲詐

▲70歲的前飯店櫃姐本扎奎恩，正致力於讓摩洛哥王室承認自己的王室血統，已在比利時提起訴訟。（圖／翻攝自太陽報）
▲70歲的前飯店櫃姐本扎奎恩，正致力於讓摩洛哥王室承認自己的王室血統，已在比利時提起訴訟。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

1名來自以色列的前飯店櫃檯員本扎奎恩（Jane Benzaquen），近期在比利時提起法律訴訟，想透過DNA測試，證明她是已故摩洛哥國王哈桑二世（Hassan II）的私生女，若成功，有望分得摩洛哥王室價值千億台幣的資產。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，今年70歲的本扎奎恩宣稱，她的猶太人母親在17歲時，於摩洛哥大城卡薩布蘭加（Casablanca）認識哈桑國王，並在1951年至1953年間，與對方保持婚外情的關係；然而，不知何故，小時候的本扎奎恩是在比利時被寄養家庭養大的，理由是被趕出摩洛哥。 

▲本扎奎恩聲稱，母親年少時曾與哈桑國王交往。（圖／翻攝自太陽報）
▲本扎奎恩聲稱，母親年少時曾與哈桑國王交往。（圖／翻攝自太陽報）
本扎奎恩18歲移居到以色列，並加入以色列國防軍，退役後又到了飯店工作。據她的說法，有很長一段時間，她都不願意深入探討自己的身世，因為那就像是打開潘多拉的盒子，讓過去那些不好的回憶重新湧上心頭，直到哈桑二世於1999年去世，她才改變心意。

在本次於比利時提起訴訟前，DNA已顯示，出生證明上被列為她父親的比利時人喬薩特（Raoul Jossart），並不是她的生身之父；另外3項獨立的DNA測試也證明，本扎奎恩沒有西歐血統，基因顯示她應該來自北非和中東。此外，本扎奎恩的外婆曾向她透露，母親曾與還是王子的哈桑約會過2年，當時還經常送東西到她們位於卡薩布蘭加的家。

▲摩洛哥已故國王哈桑二世。（圖／翻攝自太陽報）
▲摩洛哥已故國王哈桑二世。（圖／翻攝自太陽報）
位於北非的摩洛哥王室以其財富聞名，現任國王穆罕默德六世（Mohammed VI）還曾於2015年被《富比世》評為「非洲最富有的君主」。 

然而，穆罕默德六世拒絕本扎奎恩有關DNA測試的要求，也不承認對方是他同父異母的妹妹。 摩洛哥王室的代表律師埃斯肯納齊（Stanislas Eskenazi）更對本扎奎恩提起告訴，指控她涉嫌敲詐勒索。 

本扎奎恩也不是省油的燈，已聘請曾為比利時國王阿爾貝二世（Albert II de Belgique）的私生女德爾菲娜（Delphine），打贏認親官司的大律師-尤頓戴爾（Marc Uyttendaele）為自己辯護。

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