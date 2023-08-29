人生70才開始！前櫃姐拚DNA認親、分千億財產　摩洛哥王室控敲詐

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本扎奎恩18歲移居到以色列，並加入以色列國防軍，退役後又到了飯店工作。據她的說法，有很長一段時間，她都不願意深入探討自己的身世，因為那就像是打開潘多拉的盒子，讓過去那些不好的回憶重新湧上心頭，直到哈桑二世於1999年去世，她才改變心意。
在本次於比利時提起訴訟前，DNA已顯示，出生證明上被列為她父親的比利時人喬薩特（Raoul Jossart），並不是她的生身之父；另外3項獨立的DNA測試也證明，本扎奎恩沒有西歐血統，基因顯示她應該來自北非和中東。此外，本扎奎恩的外婆曾向她透露，母親曾與還是王子的哈桑約會過2年，當時還經常送東西到她們位於卡薩布蘭加的家。
位於北非的摩洛哥王室以其財富聞名，現任國王穆罕默德六世（Mohammed VI）還曾於2015年被《富比世》評為「非洲最富有的君主」。
然而，穆罕默德六世拒絕本扎奎恩有關DNA測試的要求，也不承認對方是他同父異母的妹妹。 摩洛哥王室的代表律師埃斯肯納齊（Stanislas Eskenazi）更對本扎奎恩提起告訴，指控她涉嫌敲詐勒索。
本扎奎恩也不是省油的燈，已聘請曾為比利時國王阿爾貝二世（Albert II de Belgique）的私生女德爾菲娜（Delphine），打贏認親官司的大律師-尤頓戴爾（Marc Uyttendaele）為自己辯護。