不滿遍及各階層　分析：中國社會情緒處於臨界點

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄧聿文指出，這種失望和不滿由來已久。原本鄧小平開啟的改革開放讓中國擺脫貧窮，也令中國民眾有了思想、眼界與精神的改變，中國和世界接軌、融入全球化，與現代文明親密接觸，這些都讓人們對未來充滿信心。
但是，「習近平扭轉了中國發展軌跡，背離了改革開放的道路，儘管官方仍然高舉改革旗號」，鄧聿文指出，習在第一個任期結束後對國家主席任期制的廢除，疫情3年令個人專權大爆發等等，幾乎把中國社會所有的階層都得罪了。
他形容，從底層到中產階級，從黨外到黨內，從知識階層到企業家，從普通公務員到中高級官員，一個共同的特徵就是焦慮，既看不到個人前途，也看不到國家的希望。失業的威脅、收入的下降、養老金的減少、沉重的房貸，這就是多數中國人每日都要提心吊膽面對的現實。
對官員而言，這個現實是無休止的政治學習和對領導人的忠誠測試以及反腐的壓力。
對企業家而言，這個現實是沒有好的投資項目和破產的威脅。
對知識分子而言，這個現實是苦於不能說話。
鄧聿文說，人們厭倦了官方虛假的宣傳和意識形態，想改變命運的，可能移民或偷渡；不想改變命運的，則被迫或自覺內卷與躺平。
他認為，現在中國出現的狀況類似於文革末期或六四後幾年，那時中國民眾對政權極度不滿與沮喪。
他指出，如果這種民情持續若干年，越過能夠承受的心理臨界，屆時因某個小機率事件很可能觸發系統性社會危機，導致社會情緒的大爆發，「變革也就不期而至」。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1120829