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台灣防護罩完全啟動！蘇拉颱風路徑再往南修　雨彈將抵花蓮、台東

▲今（29）日中午，蘇拉颱風路徑偏西份量較多，因此整體路徑又往南修正，預計傍晚開始，花蓮、台東雨勢就會「越晚越大」。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）
▲今（29）日中午，蘇拉颱風路徑偏西份量較多，因此整體路徑又往南修正，預計傍晚開始，花蓮、台東雨勢就會「越晚越大」。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

記者張志浩/綜合報導

蘇拉颱風生成後先是在呂宋島附近打轉多天，昨（28）日開始朝西北接近台灣，中央氣象局目前已發布海上警報，陸上警報預計在今（29）日傍晚5時30分發布，不過根據最新預測路徑，氣象局簡任技正伍婉華指出，蘇拉颱風過去幾小時路徑偏西份量較多，因此整體路徑又往南修正，預計傍晚開始，花蓮、台東雨勢就會「越晚越大」，台南、高雄在明後天的影響，相較於前幾日預測，又趨緩了一些。

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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，氣象局最新路徑預測，蘇拉颱風再度南修，暴風圈預計僅涵蓋高屏、台東，「隔壁海葵的牽制力真的優秀」，不過恆春、台東仍然離核心較近，還是會有強風豪雨出現，高屏則要等來到蘇拉颱風抵達西南海域，偏南風不被山脈阻擋，才會有一點風雨出現，其它地區頂多外圍環流影響，特別是西半部，幾乎宣告安全下莊，不少網友也笑稱「防護罩完全啟動中」。

▲觀察雷達回波圖，可以發現蘇拉颱風外圍環流雲係以相當接近台灣，預計花蓮、台東傍晚開始雨勢就會越來越明顯。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲觀察雷達回波圖，可以發現蘇拉颱風外圍環流雲係以相當接近台灣，預計花蓮、台東傍晚開始雨勢就會越來越明顯。（圖／翻攝中央氣象局官網）
氣象局預報員趙紘說明，海葵颱風阻擋了太平洋高壓勢力西伸，因此缺乏導引氣流的蘇拉颱風只能在大低壓帶中緩慢往西，少了許多偏北的份量，登陸台灣的機率也就大幅降低，和早上相比，中午蘇拉颱風路徑南修，明後天對台南、高雄的天氣影響也比預期的少，但仍要留意風雨狀況。

趙紘提氣象局仍會在下午至傍晚發布陸上警報，目前看來首波警戒的範圍會落在屏東縣（恆春半島），蘭嶼綠島則在警戒範圍的邊緣，在陸上警報發布後，蘇拉颱風暴風圈預計在明日中午前後接觸台灣陸地，後續路徑都還有南北晃動可能，花蓮、台東、恆春半島要特別注意，今日傍晚開始就會有明顯雨勢，且越晚越大，務必做好防颱準備。

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