《未來少女》薄荷水晶熱血搞怪舞顛覆甜美形象 鬼鬼：想重回女團
近期在女團選秀節目《未來少女》中，成績非常亮眼的少女組合「薄荷水晶」（babyMINT），在最新一集釋出的新歌〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉以搞怪歌舞演出的方式成功獲得評審導師及觀眾的好評，王子邱勝翊、徐若瑄都大讚，連鬼鬼吳映潔都大喊：「BabyMINT會讓我想重回女團！」
記者楊慧玲、實習記者郭亘芸/台北報導
《未來少女》品牌主理人王子邱勝翊表示「薄荷水晶」音樂很好、舞蹈很棒、服裝造型都到位，是相當具有商業價值的團體，笑稱「很想立刻簽下來！」製作人徐若瑄則盛讚：「這個表演不止滿分100分、120分我們都給！」同為女團出身的鬼鬼吳映潔在看表演時則不斷驚呼：「真的好可愛！這個舞我想和她們一起跳！」
「薄荷水晶」日前才在「FUN式音樂節」首次公開演出，少女們表示非常的激動，也很開心能夠見到大家。而在最新一集《未來少女》節目上，薄荷水晶藉由「New Look全新樣貌」主題，改變大眾以往對女團的想像，呈現出搞怪的日系、電玩等元素風格曲風，許多觀眾看完都好評不斷。對於演藝圈前輩與網友的認同，「薄荷水晶」的粼粼表示：「也許這不是大家印象中的女團，但我們就是想打破框架，今天聽到這些鼓勵，真的很開心。」
而對於這次另類演出，網友們也給出高度評價「可鹽可甜」、「最有自己風格最有出道相的女團」、「有夠炸！超洗腦，怪得很強」成功在觀眾及評審導師中，留下特殊印象。