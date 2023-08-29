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《未來少女》薄荷水晶熱血搞怪舞顛覆甜美形象　鬼鬼：想重回女團

▲未來少女「薄荷水晶」顛覆甜美形象，推出搞怪熱舞好評不斷，連鬼鬼都稱想重回女團。上排左起為：陳言菱、陳品妡、栩栩、曹晶晶，下排左起：張丞妘、呂熙妍、粼粼、鬼鬼吳映潔、林荻璇、VIKKY韋喬薺。 （圖／華研國際提供）
▲未來少女「薄荷水晶」顛覆甜美形象，推出搞怪熱舞好評不斷，連鬼鬼都稱想重回女團。上排左起為：陳言菱、陳品妡、栩栩、曹晶晶，下排左起：張丞妘、呂熙妍、粼粼、鬼鬼吳映潔、林荻璇、VIKKY韋喬薺。 （圖／華研國際提供）

記者楊慧玲、實習記者郭亘芸/台北報導

近期在女團選秀節目《未來少女》中，成績非常亮眼的少女組合「薄荷水晶」（babyMINT），在最新一集釋出的新歌〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉以搞怪歌舞演出的方式成功獲得評審導師及觀眾的好評，王子邱勝翊、徐若瑄都大讚，連鬼鬼吳映潔都大喊：「BabyMINT會讓我想重回女團！」

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《未來少女》品牌主理人王子邱勝翊表示「薄荷水晶」音樂很好、舞蹈很棒、服裝造型都到位，是相當具有商業價值的團體，笑稱「很想立刻簽下來！」製作人徐若瑄則盛讚：「這個表演不止滿分100分、120分我們都給！」同為女團出身的鬼鬼吳映潔在看表演時則不斷驚呼：「真的好可愛！這個舞我想和她們一起跳！」

▲未來少女「薄荷水晶」齊聚公司看首播，喝咖哩吃珍奶，上排左起：VIKKY韋喬薺、栩栩、林荻璇、呂熙妍、陳言菱，下排左起：粼粼、張丞妘、陳品妡。 （圖／華研國際提供）
▲未來少女「薄荷水晶」齊聚公司看首播，喝咖哩吃珍奶，上排左起：VIKKY韋喬薺、栩栩、林荻璇、呂熙妍、陳言菱，下排左起：粼粼、張丞妘、陳品妡。 （圖／華研國際提供）
「薄荷水晶」日前才在「FUN式音樂節」首次公開演出，少女們表示非常的激動，也很開心能夠見到大家。而在最新一集《未來少女》節目上，薄荷水晶藉由「New Look全新樣貌」主題，改變大眾以往對女團的想像，呈現出搞怪的日系、電玩等元素風格曲風，許多觀眾看完都好評不斷。對於演藝圈前輩與網友的認同，「薄荷水晶」的粼粼表示：「也許這不是大家印象中的女團，但我們就是想打破框架，今天聽到這些鼓勵，真的很開心。」

▲未來少女「薄荷水晶」首次公開演出與粉絲大合照，左起為呂熙妍、陳言菱、陳品妡、粼粼、栩栩、VIKKY韋喬薺、張丞妘、曹晶晶、林荻璇。 （圖／華研國際提供）
▲未來少女「薄荷水晶」首次公開演出與粉絲大合照，左起為呂熙妍、陳言菱、陳品妡、粼粼、栩栩、VIKKY韋喬薺、張丞妘、曹晶晶、林荻璇。 （圖／華研國際提供）
而對於這次另類演出，網友們也給出高度評價「可鹽可甜」、「最有自己風格最有出道相的女團」、「有夠炸！超洗腦，怪得很強」成功在觀眾及評審導師中，留下特殊印象。


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