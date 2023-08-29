前《中國好聲音》大砲唱將秦宇子表現驚豔！卻遭陳珊妮點評：做作
《MUSIC MAKER 音樂主理人》第9集「城市之歌」十強之爭進入下半場，本集選手帶來雲林、台北兩座城市的創作，評審由陳珊妮、動力火車顏志琳、尤秋興、主持人陶晶瑩擔任，在本集誕生新8強名單，分別為傑木斯、A.F、秦宇子、3WICH、李竺芯、NIO、翊庭、潘俊佳，而Jocelyn及JAS則止步於十強。而前《中國好聲音》大砲唱將秦宇子帶來歌曲〈我是花蓮〉被網友認為唱功很好，相當驚豔，豈料卻被陳珊妮點評：「我會稍微覺得有一點做作。」
記者郭佩蓉/綜合報導
上週花蓮組NIO帶來的空靈雷鬼〈呼吸〉對上前《中國好聲音》大砲唱將秦宇子展現超高音域〈我是花蓮〉，在這集公布晉級結果，秦宇子表演受到評審及網友大力讚賞，在節目中首次獨自創作，打破許多網友認為她唱功很好，創作實力比起來比較弱的刻板印象。尤秋興表示兩位的歌曲有點相像，都有空靈感，更稱讚秦宇子表演很壯觀，有打開天空的感覺，而坐在一旁的評審顏志琳則說：「有嚇到！真的很厲害！」第三次說嚇到的反應也被陶晶瑩調侃：「你是來看鬼片嗎？」
而陳珊妮表示NIO想傳達的概念很好，卻沒有讓歌曲把概念表達出來，而秦宇子也被陳珊妮指出歌曲少了花蓮的感覺，陳珊妮說道：「歌很厲害，妳唱得也很厲害，但是在整個針對今天節目主題企劃上，我會稍微覺得有一點做作，因為多了，就好像剛剛NIO是少了，妳是多了。」最終結果2：2平手，秦宇子與NIO皆進入晉級名單。《MUSIC MAKER 音樂主理人》精彩節目於每周五晚間7點在東風衛視播出，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出；官方 Youtube 則於每周一晚間8點更新。