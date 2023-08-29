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郭正亮指金錢外交大內宣　外交部駁斥：耶魯博士還做未經查證指控

▲外交部發言人劉永健嚴正駁斥前立委郭正亮指外交部金錢外交的說法。（圖／記者邱新博攝，2023.08.29）
▲外交部發言人劉永健嚴正駁斥前立委郭正亮指外交部金錢外交的說法。（圖／記者邱新博攝，2023.08.29）

記者邱新博／台北報導

前立委郭正亮在網路節目中指控，外交部預算不斷增加，以前用援助邦交國的方式，現在改邀請外賓；他更指出，外交部預算膨脹的原因是因為給電視台文宣做大內宣。對此，外交部發言人劉永健今（29）日嚴正駁斥，並批評其為耶魯大學博士卻做出未經查證指控，外交部不接受，更是對媒體、訪賓的污辱。

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郭正亮指控外交部近年預算暴增，邀請訪賓從事「金錢外交」，還有媒體預算文宣經費大幅增加，收買媒體進行大內宣，劉永健表示外交部嚴正譴責。劉永健說，今天郭正亮說外交部以邀請訪賓的方式來做「金錢外交」，這是對訪賓的汙辱，說今天收買媒體進行大外宣，是對媒體的汙辱。

劉永健批評，郭正亮身為耶魯大學的博士，也是大學教授，卻做出未經查證的莫須有指控，外交部拒絕接受也給予譴責。

外交部發布新聞稿完整說明，郭正亮未經任何查證即指稱外交部邀請外賓訪台是以金錢收買媒體進行「大內宣」的說法，完全悖離事實且心態可議，不僅無視近年來國際社會挺台聲浪屢創新高，以及全體外交同仁對抗中國外交打壓的努力，對國內媒體也是嚴重污衊。這些不實說法自甘落入中國對台「認知作戰」及介選圈套，與中國假訊息攻擊遙相呼應，其意圖令外交部同仁髮指。外交部期待國人發揮媒體識讀能力，唾棄惡意不實之評論。

外交部說明，歷年來外交部預算不僅用於鞏固邦交，也用於深化與理念相近國家的關係，為我國爭取更多國際參與，提供國際人道援助，善盡國際義務，以及讓世界聽到台灣的聲音。

外交部邀請國際友人來台訪問，讓他們實地見證台灣民主發展與經濟成就，傾聽台灣人民真正的心聲，以及深入瞭解台海現況，進而在國際上為台灣發聲，國際挺台力道更是逐年增加，確實有助累積國際友我動能及厚植友我人脈，這不僅是台灣民眾的期望，也是歷年來外交部的一貫做法。

外交部說，外交工作承擔2,300萬台灣人民的期待，有賴國人一起團結努力，外交部會繼續全力以赴，以不負國人的期待。

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