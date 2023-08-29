郭正亮指金錢外交大內宣　外交部駁斥：耶魯博士還做未經查證指控

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劉永健批評，郭正亮身為耶魯大學的博士，也是大學教授，卻做出未經查證的莫須有指控，外交部拒絕接受也給予譴責。
外交部發布新聞稿完整說明，郭正亮未經任何查證即指稱外交部邀請外賓訪台是以金錢收買媒體進行「大內宣」的說法，完全悖離事實且心態可議，不僅無視近年來國際社會挺台聲浪屢創新高，以及全體外交同仁對抗中國外交打壓的努力，對國內媒體也是嚴重污衊。這些不實說法自甘落入中國對台「認知作戰」及介選圈套，與中國假訊息攻擊遙相呼應，其意圖令外交部同仁髮指。外交部期待國人發揮媒體識讀能力，唾棄惡意不實之評論。
外交部說明，歷年來外交部預算不僅用於鞏固邦交，也用於深化與理念相近國家的關係，為我國爭取更多國際參與，提供國際人道援助，善盡國際義務，以及讓世界聽到台灣的聲音。
外交部邀請國際友人來台訪問，讓他們實地見證台灣民主發展與經濟成就，傾聽台灣人民真正的心聲，以及深入瞭解台海現況，進而在國際上為台灣發聲，國際挺台力道更是逐年增加，確實有助累積國際友我動能及厚植友我人脈，這不僅是台灣民眾的期望，也是歷年來外交部的一貫做法。
外交部說，外交工作承擔2,300萬台灣人民的期待，有賴國人一起團結努力，外交部會繼續全力以赴，以不負國人的期待。