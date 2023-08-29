謝霆鋒《好聲音》被讚最真實！拿1.4億酬勞 拒收賄賂高層也沒轍
中國選秀節目《中國好聲音》因導師李玟控訴不公的錄音檔外流後，引發外界群起撻伐，歷屆導師的高額酬勞隨之曝光，沒想到在陳奕迅、那英、周杰倫、王力宏等人中，竟然是謝霆鋒拿的酬勞最高，高達3200萬元人民幣（約1.4億元台幣）奪下第1名，超越天王周杰倫，節目工作人員卻爆料，他雖與那英交好，卻是節目中最不受控制的導師，不願拿取賄賂，或因人情壓力接受導播組安排，高層拿他沒轍，仍因為高收視率拚命想邀他再來參加。
記者江芷稜/綜合報導
《好聲音》節目影響力大，連帶商機非常驚人，導師出席節目不只酬勞高，高曝光度還能帶來後續的商演、廣告效益，為了節目好，自然願意配合製作單位安排，陳奕迅曾爆料過節目有黑幕，盲選時沒有人轉身的選手，竟獲得第二次錄影機會，錄製時導播組還在旁提示，不停要他和那英「按一下」，操作痕跡明顯，讓導師非常為難。
謝霆鋒被認為與王菲、那英交情好，才能拿上億元酬勞擔任《好聲音》導師，卻是工作人員爆料裡最不配合的導師，一名幕後人員透露，導師群裡只有謝霆鋒嚴正拒絕賄賂行為，「我了解到的，也聽到的，只有謝霆鋒最真實，最有自己原則」，儘管高層無法控制謝霆鋒的行為，但他帶來的高收視率保證，還是讓製作單位願意低頭，多次邀請他參加節目，但謝霆鋒以工作檔期太滿為由拒絕。
李玟的前輩甄妮為她打抱不平，曾點名謝霆鋒、王菲、那英、那辛、副導演柳驪與節目友好，酬勞隨便拿，質疑他們為資本低頭，不過甄妮事後在臉書澄清，並非指謝霆鋒收賄賂，且和謝霆鋒的父母謝賢、狄波拉是鄰居，當年狄波拉懷孕時她和老公傅聲到醫院探望，狄波拉在談笑之際羊水破了生下謝霆鋒，「他一直是我疼愛的孩子，怎會爭對他，我用文字表達他們有多好的關係連結而已，別挑撥，你們可以去問拉姑」。