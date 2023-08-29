郭台銘要小心！獨立參選成魔咒　史上5組候選人過門檻卻沒人當選

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自從1996年台灣首次透過民選總統、副總統以來，共有林洋港、陳履安、宋楚瑜和許信良四組正副總統參選人人馬，透過連署得到成功參選總統，其中宋楚瑜於2000年、2012年二度連署成功參選，但截至目前仍未有獨立參選當選紀錄。
回顧1996年大選，當時除了前總統李登輝代表國民黨參選，還有前總統府資政彭明敏代表民進黨參選，泛藍陣營則有兩組人獨立參選，分別是「林洋港、郝柏村」、「陳履安、王清峰」兩組組合，最後李登輝拿下54%票數，林洋港拿下14.9%，陳履安則獲9.98%選票。
時間來到2000年總統大選，雖然宋楚瑜為親民黨，不過，由於親民黨在最近一次的「總統或立委選舉」得票沒有超過 5%，因此必須走連署這條路。
不過因為泛藍分裂，當時宋楚瑜拿下36.84%高票，創造目前以連署參選者的最高得票率，代表國民黨參選的連戰則僅獲23.10%票數，最終由民進黨候選人陳水扁以39.30%得票率當選，也成功形成台灣首度政黨輪替，同樣以連署參選總統的許信良僅獲得0.63%選票。
直到2012年總統大選，宋楚瑜再度以連署方式加入選戰，不過卻僅獲2.76%得票率，前總統馬英九以高51.60%得票率成功連任，之後就再也沒有候選人透過連署，成功獲得參選總統的門票，倘若這次郭台銘通過連署，那麼他將成為繼宋楚瑜後，再度以「獨立參選」之姿參加總統大選的候選人。
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