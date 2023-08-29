830全台開學日！想讓孩子長高 醫籲：快幫孩子戒掉「喝飲料」
明（30）日就要開學了！小學生的飲食要好好調整才行，如果有喝飲料的習慣，更是要快快「戒飲料」才不會影響身長發育。禾馨醫療小兒內分泌科陳奕成醫師指出，在孩子的成長關鍵期，如果養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取、使生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。
記者周淑萍/綜合報導
陳奕成醫師指出，近年來兒童肥胖盛行率逐年攀升，而其中最重要的原因就是含糖飲料的攝取，像是手搖飲、運動飲料、碳酸飲料或是果汁等，從大人到小孩幾乎是人手一杯，除了容易吸收高熱量外，也因為喝完後不太會有飽足感，通常都會繼續攝取其他食物，導致每日總熱量攝入過高，長久下來這些額外的熱量，就會轉化為脂肪，造成體重增加，延伸出肥胖相關問題。
含糖飲料喝太多不只會有肥胖問題，也會讓孩子身高受到影響，陳奕成醫師歸納出三大主因：
陳奕成醫師再次提醒，含糖飲料對兒童生長發育的影響巨大，在「國民營養健康狀況變遷調查」中，有高達91.7%的學齡兒童，每週至少會喝一次含糖飲料，可見含糖飲料已經成為很多孩子的每日必需品了；家長們真的要高度警惕，更關注孩子們的飲食習慣，一定要減少含糖飲料的攝取，改以白開水或氣泡水來替代；而且大人也要以身作則，在日常飲食中，避免選擇含糖飲料，做好榜樣。
- 糖會排擠蛋白質的攝取，在成長關鍵期的兒童養成喝飲料的習慣，就可能壓縮到每日蛋白質攝取量。
- 肥胖會使生長板提前閉合，青春期孩子除了會分泌性荷爾蒙以外，體內的脂肪細胞也會製造出雌激素，所以常發現體重過重或肥胖的兒童，會有骨齡超前、甚至生長板提前關閉的狀況。
- 糖分會抑制生長激素的分泌，在國內外的臨床經驗中觀察到，人體在一次攝取大量糖份(每公斤1.75公克)後，會抑制生長激素的分泌，且長達兩個小時。