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830全台開學日！想讓孩子長高　醫籲：快幫孩子戒掉「喝飲料」

▲兒科醫師提醒，在孩子的成長期，如果每天喝含糖飲料，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取，使得生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。（圖／禾馨醫療提供）
▲兒科醫師提醒，在孩子的成長期，如果每天喝含糖飲料，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取，使得生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。（圖／禾馨醫療提供）

記者周淑萍/綜合報導

明（30）日就要開學了！小學生的飲食要好好調整才行，如果有喝飲料的習慣，更是要快快「戒飲料」才不會影響身長發育。禾馨醫療小兒內分泌科陳奕成醫師指出，在孩子的成長關鍵期，如果養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取、使生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。

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陳奕成醫師指出，近年來兒童肥胖盛行率逐年攀升，而其中最重要的原因就是含糖飲料的攝取，像是手搖飲、運動飲料、碳酸飲料或是果汁等，從大人到小孩幾乎是人手一杯，除了容易吸收高熱量外，也因為喝完後不太會有飽足感，通常都會繼續攝取其他食物，導致每日總熱量攝入過高，長久下來這些額外的熱量，就會轉化為脂肪，造成體重增加，延伸出肥胖相關問題。

▲含糖飲料喝太多，不只肥胖問題，也會讓孩子身高受到影響。（圖／禾馨醫療提供）
▲含糖飲料喝太多，不只肥胖問題，也會讓孩子身高受到影響。（圖／禾馨醫療提供）
含糖飲料喝太多不只會有肥胖問題，也會讓孩子身高受到影響，陳奕成醫師歸納出三大主因：

  1. 糖會排擠蛋白質的攝取，在成長關鍵期的兒童養成喝飲料的習慣，就可能壓縮到每日蛋白質攝取量。
  2. 肥胖會使生長板提前閉合，青春期孩子除了會分泌性荷爾蒙以外，體內的脂肪細胞也會製造出雌激素，所以常發現體重過重或肥胖的兒童，會有骨齡超前、甚至生長板提前關閉的狀況。
  3. 糖分會抑制生長激素的分泌，在國內外的臨床經驗中觀察到，人體在一次攝取大量糖份(每公斤1.75公克)後，會抑制生長激素的分泌，且長達兩個小時。
▲禾馨醫療小兒內分泌科陳奕成醫師，（圖／禾馨醫療提供）
▲陳奕成醫師提醒，含糖飲料對兒童生長發育有巨大影響，家長務必要幫助孩子減少含糖飲料的攝取，改以白開水或氣泡水來替代。（圖／禾馨醫療提供）
陳奕成醫師再次提醒，含糖飲料對兒童生長發育的影響巨大，在「國民營養健康狀況變遷調查」中，有高達91.7%的學齡兒童，每週至少會喝一次含糖飲料，可見含糖飲料已經成為很多孩子的每日必需品了；家長們真的要高度警惕，更關注孩子們的飲食習慣，一定要減少含糖飲料的攝取，改以白開水或氣泡水來替代；而且大人也要以身作則，在日常飲食中，避免選擇含糖飲料，做好榜樣。

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