知名交友軟體將停止營運！退費方式快看 官方揭下架內幕：盡力了
自網路蓬勃發展之後，交友軟體一直都是許多人認識新朋友的管道。然而近期一款知名交友軟體Cheers卻驚傳將於8月31日停止營運，官方也吐露選擇下架的內幕，引發大批用戶不捨喊：用好多年了！
記者潘毅/綜合報導
交友軟體「Cheers」過去主打「不露臉聲音聊天交友」，但近期有網友在論壇Dcard上，張貼出「Cheers」APP內發布的公告，內容詳細表示：「親愛的Cheers用戶你們好！這裡有一項重要訊息通知：鑑於近期平台上詐騙行為頻繁發生，儘管我們已全力以赴實施過濾與防堵措施，仍難以完全杜絕。為了避免再有用戶受害，經過周詳的評估與深思熟慮，我們不得不宣布，Cheers將於8月31日停止營運」。
公告中也提到了相關退費的方式，若用戶有未使用的鑽石及VIP，Cheers官方將提供退款服務，金額將按使用比例退還，「感謝你多年來對Cheers的支持與愛護。如有任何疑問，敬請隨時透過客服與我們聯繫。再次衷心感謝你長久以來的陪伴，祝各位Cheers」。
不少用戶或是曾經的使用者看完這份公告，也紛紛感嘆表示：「謝謝它的貢獻，跟男友就是在這認識的」、「算是少數優質聊天平台，有在管詐騙，結果竟然要收掉了QQ」、「Cheers 用戶路過順便上香 R.I.P」、「我也有在用倒了真的很可惜⋯ 但是裡面詐騙真的太多了，不倒的話詐騙會越來越多」。