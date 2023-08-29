12星座一周運勢／處女座魅力爆發吸引人　天蠍座工作有貴人運

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本周運勢重點，感情。
最近感情上會遇到對你很好的對象，但可能不是你喜歡的類型，也會遇到對你有耐心的對象。
🟡金牛座
本周運勢重點，卡住。
這周的你勝卷在握，但失敗的機率較大，工作上有失利的可能，要想辦法找出原因；感情上雖然本身條件很好，但是暫時沒有桃花，有對象的想進一步有困難，可能部分原因在於自己。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周很有機會萌芽一段感情，你會發現你喜歡的人也喜歡你，直接告白脫單機率很高。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，有點麻煩。
這周可能事後才會知道，原來有點問題、麻煩，你身邊可能早就有人伸出援手囉！工作上身邊的隊友很給力，大部分蠻順利的；感情上出現的問題讓感情更升溫。
🟡獅子座
本周運勢重點，有轉機。
這周的你可能有點碰壁，外在的環境有點嚴苛，但你會有轉機的。工作上會有其他解決辦法；感情上暫時沒有桃花，先轉移注意力囉！
🟡處女座
本周運勢重點，魅力爆發。
這周的你大部分蠻順利的，或格外吃香。工作上會吸引一波財運；感情上你的表現很吸引人。
🟡天秤座
本周運勢重點，問題惡化。
這周的你會發現有些問題或關係有惡化的跡象。工作上狀況不好，有越來越慘的跡象；感情上問題跟分歧越來越嚴重。
🟡天蠍座
本周運勢重點，貴人運。
這周的你容易被包裝，雖然現在狀況還是蠻不利的。工作上很容易有貴人，讓你目前蠻有利的；感情上很容易吸引到比你強的對象。
🟡射手座
本周運勢重點，麻煩。
這周的你會有麻煩跟問題，而且是一波，要適時的求助。工作上如果hold不住，記得找援手；感情上會引來一些麻煩。
🟡摩羯座
本周運勢重點，該有結果了。
這周你的某些方面已經升溫到臨界點，是時候有個結果了。工作上有升遷、升官的可能，或成績不錯自立門戶；感情上有伴的有結婚的可能，單身有對象的會更進一步。
🟡水瓶座
本周運勢重點，停滯期。
這周你的運勢還在沈睡中，有些事情已經有個頭緒了。工作上很多事還在停滯中，暫時都沒有動靜；感情上還沒有進展。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周的你會認清某些事實，比方説，錯的人、不可行的方案。工作上目前會有損失，趕緊止血；感情上你會發現對方就是錯的人，可以好好放鬆、療傷了喔。
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