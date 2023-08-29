NewJeans遭越南共產黨出征！越南成員引爭議 恐無法在越南演出
▲NewJeans越南成員Hanni受到越南共產黨反對，可能無法在越南出演。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
國際中心賴正琳／綜合報導
2023-08-29 14:17:44
被稱為韓國「怪物級新人」的團體NewJeans，在全球颳起旋風，輕快又悅耳的音樂讓人入迷，但越南成員Hanni的家庭背景受到越南共產黨撻伐，未來可能無法在越南演出。消息一出，部份越南網友紛紛表示，Hanni的出身背景根本不是她能選擇的，而部份越南網友則加入抵制潮，引發廣泛地社會輿論。
根據美國《 Allkpop》報導，從今年2月起，越南成員Hanni的家庭背景受到越南共產黨撻伐，原因在於身為越南人的她，雙親在越南戰爭期間搭船逃往澳洲，她出生在澳洲墨爾本，而越南共產黨認為Hanni的雙親依然支持已經滅亡的南越政府。
僅存在20年的南越政府，是美國當時在越南扶植的政府，然而隨著戰爭失敗，南越政府支持者大多選擇流亡海外，目前由越南共產黨治理國家。由於Hanni的出身背景對越南共產黨而言十分敏感，NewJeans未來可能無法在越南出演。
如同南韓和北韓、中國和台灣的敏感關係，部分越南共產黨的支持者甚至在網路上抵制NewJeans，並大力抹黑越南籍成員Hanni，甚至要求Hanni退出NewJeans。除了出身背景受到越南政府關切，Hanni在X（原稱推特）上傳照片時，用英文寫下：「our short trip to sushi land(我們在壽司國的小旅行)」，頓時讓日本網友相當生氣，因為不滿Hanni用「壽司國」代稱日本，失言風波引發網友關注，還因此登上日本X（原稱推特）熱搜榜。 ▲NewJeans女團成員Hanni在2004年出生於澳洲墨爾本，雙親為越南人。（圖／翻攝自Instagram）
韓國怪物女團NewJeans出道一年，以《Attention》、《Ditto》等歌曲紅遍全球，上個月出新單曲《Super Shy》，不到兩週就吸引超過3100萬人次觀看，人氣在全球持續上漲。
▲Hanni失言風波引發網友關注，甚至登上日本X（原稱推特）熱搜榜。（圖／翻攝自X）