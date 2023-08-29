怕福利太多養懶漢！中國經濟陷困局　習近平仍反對發現金促消費

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但了解北京決策圈的人士指出，習近平對於西式以消費推動型的成長模式，一直從思想上存在著根深蒂固的反對，甚至認為這種「經濟成長」讀過是一種浪費，並與他想要把中國打造成世界領先的工業和技術強國目標不符。
該名人士指出，習近平認為，中國政府應堅持財政紀律，尤其是考慮到中國沉重的債務負擔，所以在中國不太可能推出類似美國和歐洲的刺激或福利政策。
習近平還有另外一項堅持，那就是把過去幾年已經開始加大控管的模式，再改以市場為導向，或者再將已經集中化的管控，再轉為自由化走向。雖然現在的管控模式已經使得製造業活動萎縮，出口下降，房價低迷，消費陷入通貨緊縮、青年人失業率創歷史新高，但很難看到會鬆綁。
中共權威雜誌《求是》、《學習時報》最近都發表反對西化刺激經濟政策的文章，發文時間敏感，有熟悉北京決策圈的人士認為，這是放出風向球，回擊國內外敦促政府改採取更多措施刺激經濟的呼聲。
多年來中國政府一直不願加大力度押注刺激消費，中國官員也抗拒採取一些會鼓勵人們減少儲蓄、增加消費的政策調整，比如擴大醫療福利和失業救濟。雖然社會福利支出不足與中國共產黨的一些既定目標背道而馳，但中共將其正當性押在給人民帶來持續繁榮之上。
新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿（Bert Hofman）表示，中國家庭從社會保障體系中獲得的現金福利僅占GDP的7%，約為美國和歐盟比例的三分之一。郝福滿指出，這主要是意識形態問題，過去習近平已一再表示中國不應該建立西方式的福利國家，早在2016年就表達過立場。
報導指出，習近平擔心福利主義會養懶人，而這與習近平過往的經歷有關。文化大革命期間習近平經歷了很多艱難困苦，曾住在窯洞裡和民眾一起挖溝渠，促使他形成了艱苦奮鬥會帶來繁榮的觀念。在《求是》雜誌2022年的一篇文章中，習近平還警告地方政府不要「搞過頭的保障」，防止國家落入「福利主義」養懶漢的陷阱。
香港大學金融學教授陳志武表示，中國的決策者長期以來都認為，與其把錢發給民眾，不如把資源調配到國有部門以便更快且更可靠地促進經濟增長。他進一步指出，決策層認為消費者比國有企業更加變幻莫測，更不容易掌控，消費者手中即使有了錢，也不一定會花得更多。
直至目前為止，中國政府推出的刺激經濟措施都是小修小補，效果有限。由於信貸需求不振，即使幾次降息都未能起到增加經濟活動的作用。
諮詢公司22V Research中國研究主管赫爾森（Michael Hirson）表示，投資者正在等待中國政府發出採取明顯更強有力、更有效刺激政策的訊號，但最新跡象暗示，中國政府將繼續採取保守策略，這可能不足以解決中國當前的經濟問題。