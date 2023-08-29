慘上加慘！中國經濟差、失業率高　「35歲詛咒」惡化求職環境

怕福利太多養懶漢！中國經濟陷困局　習近平仍反對發現金促消費

▲外媒指出，中國國家主席習近平一直以來對於西方消費驅動型的成長模式有著根深蒂固的反對想法。（圖／美聯社）
▲外媒指出，中國國家主席習近平一直以來對於西方消費驅動型的成長模式有著根深蒂固的反對想法。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國經濟陷入泥沼，即使經濟學家和投資者近來不斷呼籲中國當局採取更大膽的策略、促進消費支出，甚至像美國一樣在新冠肺炎疫情期間派發現金，來提振國內經濟，但外媒分析指出，中國國家主席習近平一直以來對於西方消費驅動型的成長模式有著根深蒂固想法，並抱持反對態度，認為給民眾太多福利和保障只會助長懶惰，但隨著時間流逝，保守策略恐將讓中國經濟面臨更艱困的情勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《華爾街日報》報導，在過去一段時間以來，經濟學家和投資界不斷呼籲中國，應加快「消費主導型經濟」的轉型，用更大膽的方式提振經濟，必要時要像美國那樣在疫情期間派發現金給民眾，藉以刺激消費，使得中國經濟成長更具有持續性。

但了解北京決策圈的人士指出，習近平對於西式以消費推動型的成長模式，一直從思想上存在著根深蒂固的反對，甚至認為這種「經濟成長」讀過是一種浪費，並與他想要把中國打造成世界領先的工業和技術強國目標不符。

該名人士指出，習近平認為，中國政府應堅持財政紀律，尤其是考慮到中國沉重的債務負擔，所以在中國不太可能推出類似美國和歐洲的刺激或福利政策。

習近平還有另外一項堅持，那就是把過去幾年已經開始加大控管的模式，再改以市場為導向，或者再將已經集中化的管控，再轉為自由化走向。雖然現在的管控模式已經使得製造業活動萎縮，出口下降，房價低迷，消費陷入通貨緊縮、青年人失業率創歷史新高，但很難看到會鬆綁。

中共權威雜誌《求是》、《學習時報》最近都發表反對西化刺激經濟政策的文章，發文時間敏感，有熟悉北京決策圈的人士認為，這是放出風向球，回擊國內外敦促政府改採取更多措施刺激經濟的呼聲。

多年來中國政府一直不願加大力度押注刺激消費，中國官員也抗拒採取一些會鼓勵人們減少儲蓄、增加消費的政策調整，比如擴大醫療福利和失業救濟。雖然社會福利支出不足與中國共產黨的一些既定目標背道而馳，但中共將其正當性押在給人民帶來持續繁榮之上。

新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿（Bert Hofman）表示，中國家庭從社會保障體系中獲得的現金福利僅占GDP的7%，約為美國和歐盟比例的三分之一。郝福滿指出，這主要是意識形態問題，過去習近平已一再表示中國不應該建立西方式的福利國家，早在2016年就表達過立場。

報導指出，習近平擔心福利主義會養懶人，而這與習近平過往的經歷有關。文化大革命期間習近平經歷了很多艱難困苦，曾住在窯洞裡和民眾一起挖溝渠，促使他形成了艱苦奮鬥會帶來繁榮的觀念。在《求是》雜誌2022年的一篇文章中，習近平還警告地方政府不要「搞過頭的保障」，防止國家落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

香港大學金融學教授陳志武表示，中國的決策者長期以來都認為，與其把錢發給民眾，不如把資源調配到國有部門以便更快且更可靠地促進經濟增長。他進一步指出，決策層認為消費者比國有企業更加變幻莫測，更不容易掌控，消費者手中即使有了錢，也不一定會花得更多。

直至目前為止，中國政府推出的刺激經濟措施都是小修小補，效果有限。由於信貸需求不振，即使幾次降息都未能起到增加經濟活動的作用。

諮詢公司22V Research中國研究主管赫爾森（Michael Hirson）表示，投資者正在等待中國政府發出採取明顯更強有力、更有效刺激政策的訊號，但最新跡象暗示，中國政府將繼續採取保守策略，這可能不足以解決中國當前的經濟問題。

不滿遍及各階層　分析：中國社會情緒處於臨界點

癱瘓也要抬去！中國財政吃緊　領退休金得先證明還「活著」

慘上加慘！中國經濟差、失業率高　「35歲詛咒」惡化求職環境

外資出逃、經濟危機加劇！中國罷工抗議激增　半年發生741起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀