找嘸柯文哲杜聰明獎學金紀錄 林俊憲：最自豪經歷卻第一次聽到？
民眾黨總統參選人柯文哲日前參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，自己曾拿過杜聰明獎學金，卻遭到退休醫師楊斯棓踢爆，翻找歷屆得獎名單都未見柯文哲。民進黨立委林俊憲今（29）日質疑，柯文哲多年來講述如何考上台大醫科、如何當上創傷醫學部主任，但卻獨漏提及這麼大的成就？按理說這麼光榮的事，又是柯最喜歡的醫學經歷，「為何直到現在才第一次聽到？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，柯文哲前幾天的獎學金發文，突然引起熱議，醫界朋友都知道，杜聰明獎學金對一個醫學生來講是多大的成就，而根據對柯文哲的了解，他一生最自豪的就是從醫經歷，反而很少提他8年市長做了什麼，這跟侯友宜的警察故事有異曲同工之妙。
林俊憲說，柯文哲為何多年來不斷講述如何考上台大醫科、如何當上創傷醫學部主任，卻獨獨漏了提這麼大的成就，按理說這麼光榮的事，又是他最喜歡的醫學經歷，「為何直到現在才第一次聽到？」
林俊憲指出，柯文哲一言一行被刨根問底，真的怪不了別人，因為現在最大的柯黑們，全是當年的柯粉，當初都相信柯文哲，仔細聽他的故事、對他的人生經歷瞭若指掌，人人都能背出幾句阿北金句，所以現在要回頭引用打臉，再簡單不過。最後不忘提醒柯文哲，永遠不要得罪那些曾經最支持他的人，「你記不住的事情，他們都幫你記得一清二楚！」