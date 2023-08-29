中市「飲料店」限塑令10/1上路

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中市府今召開市政會議，由環保局長陳宏益以「台中市限塑令10月上路、打造綠色消費環保城市」為主題進行專案報告。盧秀燕說，台中市的限塑令將於今年10月1日上路，市府已提前於今年4月14日公告，藉由約6個月的緩衝期，讓消費者適應並了解政策，也協助業者消化他們之前已採購、囤積的用品；現在已是8月底，剩一個多月的時間，限塑令即將上路，因此市府再次提醒業者，請準備好因應符合國家規定的包材。
陳宏益表示，台中市連鎖飲料販賣業自110年1月1日起，已不得提供保麗龍及其複合材質的飲料杯及餐具，此次因應國際減塑趨勢，將擴大實施對象及範圍，在環保署核定公告「台中市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期」後，自今年10月1日起，台中市轄內飲料店(含連鎖及非連鎖)凡以塑膠材質製成的一次用飲料杯皆不可使用，鼓勵民眾養成自備飲料杯的環保習慣，預估政策實施後，1年可減少1.06億個塑膠杯的使用。
陳宏益說，目前台中市已列管連鎖體系飲料店及非連鎖飲料店約有5,000家，其中六成以上業者(約3,000家)尚有使用塑膠一次用飲料杯，環保局於實施日前，將加強輔導及宣傳，呼籲業者務必提前盤點庫存與替代材質備貨，配合汰換塑膠一次用飲料杯。屆時若經查獲違反規定者，將依「廢棄物清理法」第51條第3項規定，處1,200元以上、6,000元以下罰鍰，提醒業者配合以免觸法。
陳宏益指出，配合環保政策，民眾自備飲料杯到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料，可享5元(含)以上價差優惠；另也呼籲，養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣，從源頭減量做起，才能減少一次用品的垃圾產生量。
環保局表示，若民眾消費時忘了自備環保杯，可到台中市連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖飲料店計6品牌(全家便利商店、OK超商、萊爾富、摩斯漢堡、SUBWAY、星巴克)可率先體驗借用循環杯。