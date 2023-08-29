日職／日本投手第一人！養樂多火球男由規靠剛猛速球打響名號　

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高中畢業由規選擇挑戰職棒，他也獲得東北樂天金鷲隊、東京養樂多燕子隊、橫濱灣星隊、中日龍隊、讀賣巨人隊等五支球團第一指名，最終由養樂多抽中交涉權，以簽約金一億、年薪1500萬外加激勵獎金5000萬日圓的合約加盟東京養樂多燕子隊。但由規在日本職棒初登板表現並不理想，2008年8月30日面對橫濱海灣星僅先發1.2局失6分無關勝敗，同年的9月6日，由規碰上讀賣巨人先發六局失三分獲得他的職棒生涯首勝，新秀賽季出賽6場，累積2勝1敗、防禦率4.55的成績。
2009年由規已逐漸適應職棒比賽強度，出賽場次增加至22場，雖然只有5勝10敗的成績，但防禦率3.50及91次三振都是水準之上的表現，也在該年入選明星賽，成為一位貨真價實的「明星球員」。
2010年是由規大放異彩的一年，整個賽季投出12勝9敗防禦率3.60的表現，其中在7/29碰到廣島鯉魚的比賽中由規完投九局失掉三分，奪下日職生涯首場完投勝，並飆出158公里速球，追平當時日職本土投手紀錄，同年8/26由規面對橫濱的比賽投出161公里的速球，再度刷新自己的紀錄，也是日本職棒史上首位球速超過160的本土投手，被冠上「火球男」的稱號實至名歸。
2011年由規延續前一年的好表現，雖然勝投數從12勝降至7勝，不過防禦率已經壓到3以下，是非常優異的成績，可惜季末受到右肩腱板受損影響，從9/9下二軍之後就沈寂許久，直到2016才再度重回一軍舞台，可惜表現已不如以往，2018年遭釋出後加盟樂天金鷲，但僅在一軍出賽一場比賽就遭釋出。
總計由規在日本職棒累積出賽91場投出32勝36敗、474奪三振以及防禦率3.66的表現，2023年由規重返球場，加盟台灣樂天桃猿。