《未來少女》黑曜精靈決賽藏驚喜 紫嫣預告李㼈現身「在討論中」
《未來少女》黑曜精靈今（29）日以學姊之姿，出席伊林第12屆璀璨之星決賽盛典，美女星二代紫嫣透露《未來少女》的決賽有驚喜，「爸爸（李㼈）可能會出場，目前還在討論中，有家人在一定有壓力，但更多期待他們看到我的表現，爸爸還沒看過我表演，如果有這個機會是我的榮幸，我也想做好。」
記者羅凌筠/台北報導
紫嫣參賽受到全家人支持，她說媽媽熊家婕每集節目都會看，截圖給紫嫣檢討說：「妳這邊是不是沒做好？」因為熊家婕是模特兒出身，「她比較在意我在鏡頭前的狀態。」19歲的紫嫣是師大高材生，被問到有沒有追求者？她說：「媽媽說有可能發展的男生都要帶回家，所以目前沒有觀察的對象，因為爸爸的關係，男生都滿怕跟我接觸。」
黑曜精靈有許多成員都參加過璀璨之星的選秀，力安、采婕是第6屆，張瑄、Emma是第10屆，郭郭、雨璇、依沛是第11屆，力安以過來人的經驗傳授心得給參賽者，「把握好機會展現最亮眼的一面，成果如何不要太在意。」
《未來少女》節目出現薄荷水晶計分爭議，被質疑灌水到99分，事後製作單位澄清是工作人員疏失，輸入大屏幕的分數有誤，實際上網路與人工計算結果均為99分，力安也為薄荷水晶緩頰：「我覺得她們表演盡所有力氣，說真的〈Hellokittybalahcurri³ hellokitty美味しい〉那首歌真的很拗口，拿99高分心服口服，拿到該有的分數是當然的，她們很努力。」
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