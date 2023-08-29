蘇拉颱風又「增強長胖」！今天17：30發布陸警 南台灣雨越晚越大
蘇拉颱風在今（29）日中午過後強度略微提升，暴風半徑也稍稍擴大，不過整體路徑又稍微再往南修，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局將於今日17時30分發布「陸上颱風警報」，警戒範圍預計會有屏東縣（恆春半島），台東是否納入還有待觀察，預計明（30）日中午暴風圈會接觸恆春半島，明後天也是風雨最為劇烈的時段。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華說明，蘇拉颱風在14時已經來到鵝鑾鼻東南方410公里，過去3個小時內，蘇拉颱風近中心最大風速從每秒45公尺，增加到每秒48公尺，強度已經是「最強的中颱」，但後續低機率會在變為強颱（近中心最大風速從每秒51公尺）；蘇拉颱風的暴風半徑則從150公里擴大至180公里。
伍婉華表示，由於蘇拉颱風暴風圈在明日中午前後即將接觸恆春半島陸地，因此今日17時30分將針對屏東縣（恆春半島）發布陸上警報；提醒花蓮、台東、恆春半島民眾，今日傍晚後雨勢會「越晚越大」，明日蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，請特別注意。
此外，針對蘇拉颱風未來的移動，伍婉華指出，目前颱風暴風圈還是有接觸台南、高雄的機率，不過實際情況仍有待觀察，由於蘇拉颱風缺乏明顯導引氣流，因此在低壓帶中移動本身就較為不穩定，無論是往南或往北，對台灣天氣的影響都有所不同。