蘇拉颱風又逢大潮　高市府完成旗津低窪區域防颱整備

蘇拉颱風來襲又遇年度大潮，高雄市水利局表示，今（29）日起至9/3沿海低漥區域應慎防海水倒灌、局部積淹水現象，旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，今清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，高雄市副市長林欽榮也特別前往視察防颱整備工作，指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽。
記者郭凱杰／高雄報導
旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，於今(29)清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，面積約20平方公尺、深度5公分以下，並於6時20分左右已退水。林欽榮也特別前往視察防颱整備工作，提醒8/30上午6時23分及8/31上午7時15分仍有大潮現象，指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽，鼓山分局旗津分駐所屆時協助交通疏導與安全警示。
水利局表示，除了會密切注意颱風動向及潮汐變化外，已在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並已佈設1台6英吋移動式抽水機及4台小型1馬力抽水馬達，改善大潮造成積水情形。
另外長期改善方案，已向向中央營建署爭取1,100萬經費，預定明(113)年中發包施工，將設置防潮閘門，羅長安區長亦表示海洋局已完成規劃設計漁港堤防改善工程，預定明（113）年初開始施工，以改善大潮造成路面積水的影響。
高市府也再次提醒市民朋友，蘇拉颱風影響期間，沿海地區慎防強風與海水倒灌，山區仍有豪雨發生機率，土石流潛勢溪流影響範圍建議民眾可提前疏散，以維生命安全。