名家論壇》錢震宇／可惜了　郭台銘！

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可惜了郭台銘。在疫情期間，為了捐贈疫苗不惜跟蔡政府槓上，去年底一句「朽木為官、禽獸食祿」批判蔡政府官員無能，更是把自己推上聲量高峰，當時郭台銘確實有著在野共主的身影。當時侯、柯尚未宣布參選總統，如果郭台銘登高一呼，率先起義，侯、柯兩人能不跟上嗎？
可惜了郭台銘。郭台銘決定投入國民黨初選，在將近兩個月的初選過程中，全台造勢、風起雲湧，所到之處受到地方派系、國民黨籍議長及民代簇擁，不管是金錢利誘還是恩怨情仇，至少有著一派勢力挺郭。最後，侯友宜出線，郭台銘發文力挺，本是美事一樁，但郭事後悔諾，無視規定與體制。
可惜了郭台銘。初選失利後，一度傳出郭台銘要籌組智庫，替國家培養人才，並積極輔選侯友宜，全力支援。結果，沒有成立智庫，反倒開始醞釀獨立參選，再次全台跑透透。原來這不是郭第一次跳票，早在2019年，郭台銘黨內初選失利，也喊出要成立「郭台銘學院」培訓政壇菁英，結果一樣是空包彈，至今毫無下文。
可惜了郭台銘。沒被國民黨提名的郭台銘，打著在野整合，傾聽主流民意的前提，四處拜訪謝典林、傅崐萁、周典論、張榮味等人，不時十指緊扣，互相吹捧，表面交好的郭台銘所到之處，不是幫侯友宜說話，更不是邀集大家整合，而是計劃著自己要參選，如何才能通過連署。
可惜了郭台銘。企業賺錢，曾是台灣首富的他，人人稱羨。為了參選，砸重金買廣告、登文宣、找公關公司辦記者會，喊話捐2000萬美金成立基金會，這些錢對郭來說，僅僅九牛一毛；但對在野來說，可說是大旱甘霖，若能拿來集中資源，對抗民進黨動用行政資源及納稅人的錢來打選戰，絕對是一大利器。
可惜了郭台銘。不管是要喝咖啡、還是喝果汁，還是吃水餃，如果郭台銘一開始就是以促成合作為出發點，而不是想取代他人，不要動不動拍桌大喊「我一定當選」，或是「雖千萬人吾往矣」，不顧外界質疑他的誠信與承諾的話，現在他一定是在野整合的桶箍，而不是破口，成為賴清德感謝的對象。
昨天的記者會上，郭台銘講著過去三個月以來講過的話、做的事也不出過去三個月所做的事情，說自己的參選，是為了要推進在野整合，不要說支持者看膩了，就連過去支持他的地方派系也感到索然無味。
外界在討論的都是記者會的負面聲音，郭台銘對媒體的極度不友善，以及發言人的天價月薪。試問，有誰因為郭台銘的參選，開始對在野整合產生正面的想法？
「無信」與「反覆」是郭台銘這三個月以來的總結。他所講的民意大於黨意，終究會被當成笑話，因為對郭台銘來說，沒有民意，只有〝銘〞意，沒有大聯盟，只有為所欲為。
可惜了郭台銘，他的一念之間，毀了他自己，也有可能就此毀了在野整合。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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