大南方論壇5縣市首長攜手前進共築永續科技新願景

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高雄市長陳其邁自豪表示，半導體產業鏈上中下游都在高雄。南台灣自南部科學園區台南園區一路延伸高雄多處科學園區，勾勒出南臺灣半導體S廊帶。陳其邁也分享新冠肺炎疫情期間高雄市的死亡率居六都最低，關鍵在於根據個案醫療數據，落實推動風險分級與醫療分級流程，讓65歲以上確診長輩服藥比例達95%，98%長者可在24小時接受治療，大幅降低死亡率。
台南市長黃偉哲表示，南科營業額年今年1～4月已正式超車竹科，去年南科年產值達1兆4500億元，包括先進製程投產、成熟製程擴產，帶動人才南漂，半導體產業群聚更透過交通外溢，讓南方崛起成為不爭事實。黃偉哲強調，人才流動帶動城市發展，上半年淨遷入就已破萬人。台南明年將邁入建城400年，仍努力從上到下加大推動友善年輕族政策，讓臺南成為民眾口中適合戀愛、結婚、生子紮跟地之地，也落實南方發展崛起的人口重分配願景。
嘉義縣長翁章梁分享嘉義如何從農業大縣轉型為農工大縣，嘉義縣擁有豐沛土地資源，縣內尚有7千餘公頃台糖土地，隨著科技環保的主流趨勢，帶動淨零碳排與永續韌性，搭配縣內產業園區開發皆採低汙染、低耗能、低耗水與高產值等三低一高原則，成為提升工業技術、彌平工業與農業發展競合利基。翁章梁表示，嘉義縣積極爭取開闢嘉義科學園區，其中又以打造無人機產業聚落、建立智慧農業新典範力道與成果備受矚目。嘉義縣的無人機成為5+2國家戰略性產業，匯集44個產官學研單位進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，讓嘉義縣的無人機成為臺灣與國際間的亮點產業。
屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東整體經濟產銷比例，商業發展與製造業發展各約占43%、農業發展13%，屏東縣產業量能的蓬勃發展反映在縣內產業用地租售情形，目前租售比例皆超過90%，有的甚至已達100%，供不應求，也因此中央各部會與縣府這幾年也積極開發新的產業園區，強化縣內產業用地儲備。屏東未來將聚焦太空科技、綠色材料、智慧農醫與新興科技4大面向，另外在文化、產業、生活、建設層面也會結合在地產業讓居民能安居樂業。
澎湖縣長陳光復指出，澎湖擁有最美麗海岸線與豐沛海洋資源，過去在觀光、海洋保育與綠能發電基礎，包括建設低碳示範島嶼、加強綠能發展與成為臺灣低碳固碳城市，可望成為2050台灣淨零轉型的MVP。澎湖共有90座島嶼，其中19座有人居住，大海藻固碳計畫是澎湖重要綠能工作，海洋復育與保育工作也備受矚目，近年珊瑚、海膽復育有成，興建郵輪碼頭與舉辦大型運動賽事，積極推動無煙囪產業。另外澎湖年平均日照時數2000小時，東北季風颳起的優勢風力每年達3800小時，搭配海流、潮汐與波浪發電，加上正式啟用海底電纜併入臺灣電網，打造韌性電網，推動大藻礁固碳計畫，加上落實澎湖軟硬體社會福利，讓越來越多青年返鄉工作，帶動澎湖成為全台新生兒出生率名列前茅的幸福城市。