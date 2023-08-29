選總統玩真的！大數據爆：郭台銘聲量暴增6倍、海放賴清德
鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入總統大選，根據QuickseeK總統大選28日至29日總統參選人聲量排名，郭台銘聲量最高，還比前一日聲量暴增6倍多，比第二名的民進黨總統參選人賴清德也多出6倍，國民黨總統參選人侯友宜聲量則排名第三，贏過民眾黨總統參選人柯文哲。
記者余祥／台北報導
根據 QuickseeK的調查，28日9時至29日8時59分，潛在候選人聲量排名為，第一名郭台銘，聲量為162,563，第二名賴清德，聲量26,208，第三名侯友宜 聲量19,009，第四名柯文哲，聲量12,768。
與前一日相比，郭台銘與賴清德的名次不變，侯友宜則上升一名、柯文哲下滑一名。
郭台銘前一日的聲量是25,601，宣布參選後聲量暴增6倍多，也比第二名的賴清德高上許多，顯見大家都十分關注郭台銘參選的相關動向。
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