海葵颱風飆車追蘇拉！吳德榮揭「藤原效應」對台影響：恐連發警報

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目前蘇拉颱風所處的大氣環境缺乏明確的導引氣流，移動速度偏慢，雖然世界各國主要國家氣象預報單位都預測，蘇拉未來會逐漸通過巴士海峽進入南海，而強度還有發展的空間。根據氣象局觀測，蘇拉颱風7級風暴風半徑約180公里，近中心最大風速每秒8公尺（相當於15級風），算是一個小型但結構紮實的「小鋼炮颱風」。
但另一方面，第11號颱風「海葵」雖然距離台灣仍然超過1800公里，但卻需要密切關注！吳德榮說，相較於蘇拉颱風是個「鋼炮颱」，海葵颱風所處的環境無論是海溫、雲系都相當適合颱風快速發展，正好與蘇拉狀況相反，很可能變成一個「SIZE又大、強度又強」的大型颱風。目前兩者還沒有交互作用產生，不過海葵颱風後續移動速度會逐漸加快，「如果沒有提早北轉，也有可能追上蘇拉，導致兩者產生藤原效應。」一旦如此，很可能影響到蘇拉颱風移動速度變得更慢，不只影響台灣陸地時間可能拉長，也可能影響到後續的路徑，值得關注。
現階段西北太平洋的大氣環境相當複雜，吳德榮也坦言「這兩個颱風（蘇拉、海葵）不好報」，而且除了迫在眉睫的蘇拉颱風以外，海葵颱風也不能排除路徑西修往台灣陸地靠近。簡單來說分成二種狀況，第一種狀況海葵颱風提早北轉，「兩者沒有發生藤原效應，蘇拉颱風依舊往西北緩慢移動進入南海，而海葵颱風隨著太平洋高壓南側逐漸往西轉西北移動」。
其次是海葵颱風被太平洋高壓導引路徑偏西移動，不僅可能緊接著蘇拉颱風腳步再次逼近台灣，氣象局可能得緊接著發布警報，兩者亦可能發生藤原效應，可能導致蘇拉影響台灣時間拉長、甚至直接影響台灣陸地，可能性都不能排除，還需要進一步觀察。
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