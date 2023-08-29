中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

海葵颱風飆車追蘇拉！吳德榮揭「藤原效應」對台影響：恐連發警報

▲台灣附近的蘇拉和海葵颱風需密切關注，吳德榮強調，兩者仍有可能發生「藤原效應」，導致颱風影響天灣時間拉長。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲台灣附近的蘇拉和海葵颱風需密切關注，吳德榮強調，兩者仍有可能發生「藤原效應」，導致颱風影響天灣時間拉長。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

記者張志浩/綜合報導

中颱「蘇拉」持續往巴士海峽逼近，雖然依照目前氣象局路徑預估，蘇拉颱風移動方向持續往南修正，直撲台灣機率降低，但氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，隨著後方第11號颱風「海葵」快速發展且持續靠近，兩者還是不能排除發生「藤原效應」，影響蘇拉的路徑，甚至可能導致蘇拉移動速度降低而延長影響台灣陸地的時間，這點需要密切關注。另一方面，海葵颱風未來的動態也非常值得注意，如果太平洋高壓偏強，不排除路徑可能偏西往台灣直撲而來，「一波未平一波又起」，不排除在9月初緊接著發布警報。

我是廣告 請繼續往下閱讀
截至今（29）日下午中心位置，在鵝鑾鼻的東南方約410公里海面上，以時速12公里速度向西北移動。中央氣象局預估，明（30）日中午前後暴風圈將掃過南台灣陸地，預期風雨將持續加大，氣象局將在今日傍晚17:30發布陸上颱風警報。

▲海葵颱風所處的環境無論是海溫、雲系都相當適合颱風快速發展，後續移動速度會逐漸加快，如果沒有提早北轉，也有可能追上蘇拉，導致兩者產生藤原效應。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲海葵颱風所處的環境無論是海溫、雲系都相當適合颱風快速發展，後續移動速度會逐漸加快，如果沒有提早北轉，也有可能追上蘇拉，導致兩者產生藤原效應。（圖／翻攝中央氣象局官網）
目前蘇拉颱風所處的大氣環境缺乏明確的導引氣流，移動速度偏慢，雖然世界各國主要國家氣象預報單位都預測，蘇拉未來會逐漸通過巴士海峽進入南海，而強度還有發展的空間。根據氣象局觀測，蘇拉颱風7級風暴風半徑約180公里，近中心最大風速每秒8公尺（相當於15級風），算是一個小型但結構紮實的「小鋼炮颱風」。

但另一方面，第11號颱風「海葵」雖然距離台灣仍然超過1800公里，但卻需要密切關注！吳德榮說，相較於蘇拉颱風是個「鋼炮颱」，海葵颱風所處的環境無論是海溫、雲系都相當適合颱風快速發展，正好與蘇拉狀況相反，很可能變成一個「SIZE又大、強度又強」的大型颱風。目前兩者還沒有交互作用產生，不過海葵颱風後續移動速度會逐漸加快，「如果沒有提早北轉，也有可能追上蘇拉，導致兩者產生藤原效應。」一旦如此，很可能影響到蘇拉颱風移動速度變得更慢，不只影響台灣陸地時間可能拉長，也可能影響到後續的路徑，值得關注。

現階段西北太平洋的大氣環境相當複雜，吳德榮也坦言「這兩個颱風（蘇拉、海葵）不好報」，而且除了迫在眉睫的蘇拉颱風以外，海葵颱風也不能排除路徑西修往台灣陸地靠近。簡單來說分成二種狀況，第一種狀況海葵颱風提早北轉，「兩者沒有發生藤原效應，蘇拉颱風依舊往西北緩慢移動進入南海，而海葵颱風隨著太平洋高壓南側逐漸往西轉西北移動」。

其次是海葵颱風被太平洋高壓導引路徑偏西移動，不僅可能緊接著蘇拉颱風腳步再次逼近台灣，氣象局可能得緊接著發布警報，兩者亦可能發生藤原效應，可能導致蘇拉影響台灣時間拉長、甚至直接影響台灣陸地，可能性都不能排除，還需要進一步觀察。

更多「蘇拉颱風來襲」相關新聞。

不斷更新／蘇拉颱風17：30發佈陸警！暴風圈明中午「接觸南台灣」

蘇拉颱風又「增強長胖」！今天17：30發布陸警　南台灣雨越晚越大

台灣防護罩完全啟動！蘇拉颱風路徑再往南修　雨彈將抵花蓮、台東

「小鋼炮」蘇拉颱風子彈上膛！今有機會海陸警齊發　警戒範圍出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀