12架共機越海峽中線侵擾 國防部怒批北京破壞區域安定
國防部表示，自今（29）日9時起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500、運9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國防部呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日上午9點時表示，迄0600時止，偵獲共機11架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域3架次，分別為BZK-005無人機1架次、殲10戰機2架次；另偵獲共艦10艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部今日下午表示，自今日9時起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500、運9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部強調，維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。