基隆「雞籠中元祭」今晚放水燈！台鐵客運加班次 接駁交管快看
2023癸卯年雞籠中元祭典／基隆中元祭，繼8月27日的開燈放彩、8月28日迎斗燈之後，今（29）晚將舉行放水燈活動，基隆市政府歡迎全國民眾到基隆參與活動，也公布今日遊行及放水燈活動實施交通管制。
記者葉盛耀/綜合報導
基隆市區中元祭遊行交通管制時間為今（29）晚17時30分至23時，市區管制範圍東至信一路/義七路口、南至八堵路/國安路口、西至29號橋(大業隧道出口)/東岸高架橋入口、北至中正路/義一路口(詳管制範圍及遊行路線圖)，所有車輛禁止進出管制區域(醫療用電動代步車等輔具除外)；東岸高架橋(中正路)及西岸高架橋(中山一路)連接國道1號雙向不管制，正常通行。而國道客運與市區公車都將改道。
另放水燈交通管制時間，為今晚9時至明天凌晨1時，管制範圍為北寧路、平浪橋頭（往郊區方向）至八斗子車站縣市交界處（往市區方向），該路段除宗親會施放水燈人員外管制通行，路人須提前改道。
為方便民眾參與望海巷放水燈，今晚9時30分起，中正路側將提供免費接駁公車服務，行駛於市區至活動地點，並於施放水燈結束後載運回發車處，公車處另於施放水燈結束後60分鐘（約為夜間12時）自二信循環站加發302、402、505及602收費夜間公車。
針對外縣市民眾，台鐵將於明（30）日凌晨0點1分，加開八斗子往七堵區間車1班次，0點35分加開基隆往樹林區間車1班次，列車時刻請上台鐵官網查詢；大都會客運2088及首都客運1579班車，將於施放水燈結束後30分鐘（約為夜間11時30分）自望海巷加開車，民眾可多加利用。