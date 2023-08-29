參選與不參選宣言比一比！4年前的郭台銘：放下才能拉回走偏旋律

「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：把位置讓給更好的領導者

▲前苗栗縣長徐耀昌認為，參選權利人皆有之。（圖／翻攝自徐耀昌臉書）
▲前苗栗縣長徐耀昌認為，參選權利人皆有之。（圖／翻攝自徐耀昌臉書）

記者林怡昕／台北報導

前苗栗縣長徐耀昌曾在鴻海集團創辦人郭台銘造勢晚會，脫口喊「下架國民黨」，被考紀會盯上，之後甚至震撼宣布退出國民黨。昨天郭台銘正式宣佈獨立參選2024大選後，徐耀昌今（29）日指出，參選權利人皆有之，「我們所支持的是政黨的利益，還是台灣的和平與經濟繁榮」，認為團結的目的不是為了給黨員一個交代，而是要把位置讓給能使台灣更好的領導者，字裡行間都表態支持郭台銘。

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前苗栗縣長徐耀昌日前參加鴻海集團創辦人郭台銘造勢晚會，脫口「下架國民黨」，遭國民黨考紀會函請陳述意見，之後更拋下震撼彈退出國民黨。就在郭台銘昨天宣布正式參選2024大選後，徐耀昌今天在臉書發言表示，當民主政治成為一種集團式的霸凌，那我們心中美好的國家藍圖，就會在情感綁架的漩渦中，葬身海底。

徐耀昌說，昨天是台灣民主政治歷史性的一刻，為藍營的永續發展，有人挺身而出，有人持反對立場，這都是民主的常態，也是每個人為爭取參選自由所做的選擇，然而，我們可以看見的是被壟斷的媒體，被操作的風向，以及來自四面八方數不清的側翼，在野陣營未選先敗，急找戰犯，舉團結大旗，事實上是為自己背離民意所導致的選情低迷尋找下台階。

「參選權利，人皆有之，我們所支持的是政黨的利益，還是台灣的和平與經濟繁榮？」徐耀昌認為，若為和平，若為經濟，若為民生，若為希望台灣成為亞洲首富，那麼該把國家前途交到誰手上，答案自然清晰，但若為個人，若為政黨，若為藍綠，若為少數人無法放下權力的慾望，那麼被一次次撕裂的福爾摩沙，人民的苦難將永無止境。

徐耀昌再指，人民的苦難是什麼？是薪資跟不上所得，但政府束手無策，是不敢成家立業，但老邁雙親求孫若渴，是家的結構崩毀了，是生活的品質消失了，是兩岸的政治問題讓台灣舉步維艱，是黨派的惡鬥決定了2300萬人的前途。

徐耀昌表示，我們可以裝做看不見，但這些事情正在發生，為故鄉人民的共同發展，我選擇支持能帶領台灣走向和平、富足、讓年輕人能找回對生活熱情的人。

徐耀昌認為，這個人必須要有豐富的國際事務能力、要有果斷的魄力與執行力，但不能有政治的包袱、不能有私人的利益，民眾黨總統參選人柯文哲常說缺錢的人從政很危險，但我想說的是，缺錢的政黨從政更危險，民進黨就是鮮明的例子。

「團結的目的不是為了給黨員一個交代，而是要把位置讓給能使台灣更好的領導者」，徐耀昌直言，先贏得人民的信任，在野聯盟才能找回2024勝利的契機。

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