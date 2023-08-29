小薰、鄭人碩爆好事近了！她曖昧回「結婚需要衝動」洩真實心聲
大慶（游大慶）與小薰（黃瀞怡）擔任「2023世界民族電影節」宣傳大使，今（29）日穿著一身蒙古貴族服飾亮相！小薰特別想看電影《我就是要結婚！》，令人猜想她與演員男友鄭人碩是否好事近了？小薰認兩人有段時間沒見面，並急忙解釋：「我覺得自己也可以過得很好，就想去看（電影）為什麼想不開一定要結婚？」但她仍語帶保留的說：「結婚是需要衝動的。」
記者黃雅琪/台北報導
以色列導演拉瑪布希頓喜劇片《我就是要結婚！》，上映後開出票房佳績，更獲以色列奧斯卡9項大獎提名；宣傳大使小薰點名最想看本片：「以前的我也會想女生就是要結婚，過了30歲之後覺得不一定要結婚，如果另一半是豬隊友那幹嘛要結婚？我覺得自己也可以過得很好，就想去看（電影）為什麼想不開一定要結婚？」她補充，「豬隊友」是指自己爸爸，常常亂餵小孩吃餅乾。
鄭人碩日前因「打球」受傷，額頭右上方留下傷疤，因此缺席電影《他馬克老闆》宣傳活動；小薰坦言，兩人有一陣子沒有見面，鄭人碩都在台中忙拍片，自己也是看新聞才知道他額頭受傷。身邊友人都會勸她不要結婚，小薰認為：「我只想把自己、爸爸顧好，結婚對我來說是沉重的負擔；爸爸告訴我『不要結婚也好』，結婚是需要衝動的，我沒有啦。」
大慶曾與魏德聖合作電影《賽德克‧巴萊》，提到昔日夥伴爆出財務糾紛，他緩頰表示：「只能說有債務問題趕緊去處理，會是更好的溝通方式。魏導最近有新片要上映，也希望他電影大賣！」魏德聖拍片時會有不同的發送薪資時間，大慶強調沒有被欠款過：「我該拿的都拿到了，只能說就是加油。」
日前在對岸工作，因為要拍攝大量動作戲，大慶有次發生墜馬意外腰部撞到石頭，連打噴嚏都會痛：「完全動不了，拍戲也只能坐著拍，休息了2個禮拜後，硬著頭皮繼續拍。」他目前已經完全康復，坦言拍戲時，小孩都要請家人幫忙照顧，一去就是2到3個月。
由文化部蒙藏文化中心主辦的「2023世界民族電影節」，今年將以「穿梭幸福」為主題，規劃出「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」以及「與神同行—心天堂樂園」4大單元，總計19部電影、短片及動畫，觀眾不分年齡「大小通吃」都能免費欣賞，將於9月15日起於台北、台中、高雄，以及嘉義故宮南院同步展開。