《本日公休》上Disney+！陸小芬息影20年復出、勇奪北影影后之作
星戰粉絲們看過來！真人版亞蘇卡譚諾帶著她在離開安納金天行者黑武士及絕地武士團之後的精彩故事登陸Disney+啦！隨著星戰系列最新原創影集《亞蘇卡》在國外首波影評陸續出爐，獲得許多影評人讚譽有加，「我們期待已久的《亞蘇卡》為亞蘇卡譚諾這個人物做了更深刻的補充，一部集結超凡演員陣容和華麗動作的影集將令觀眾大吃一驚！」此外，由影后陸小芬息影20年復出主演的最暖心台味電影《本日公休》，以及由「美人魚芭比」約翰希南、喜劇專業戶李利萊爾豪艾里再度爆笑出擊的喜劇電影《度假好友2：加勒比之亂》都將於本週陸續上線，不論是動作影集、感人電影，或是爆笑作品，多樣類型的作品內容都在Disney+！
記者楊穎軒／綜合報導
還有，被譽為韓版《冰與火之歌》的韓國史詩奇幻鉅作《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》於今（29）日定檔將於9月9日正式上線，並釋出兩款主視覺海報，「於最終戰獲得勝利，拿下阿斯達的是誰？」圍繞在部落英雄們之間不可避免的大戰一觸即發；上週爆擊無數趙太太們心臟的韓劇《MOVING異能》今天也將迎來最新集數，身兼數職的柳承龍除了作為炸雞店老闆、扮演高允貞的溫柔父親、趙寅成的最佳拍檔之外，代號為「九龍浦」且被稱為怪物的他那不為人知的過往故事今日登場，今年必看韓劇千萬不要錯過！