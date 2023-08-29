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董明珠批員工「吃碗裡看鍋裡」！斥跳槽不忠誠　網嘲：上班非賣身

▲中國格力電器董事長董明珠批評有些員工「吃著碗裡看著鍋裡」，稱絕對不會允許這類員工在格力待下去，一番話衝上微博熱搜，引來許多網友吐槽。（圖／翻攝自微博）
▲中國格力電器董事長董明珠批評有些員工「吃著碗裡看著鍋裡」，稱絕對不會允許這類員工在格力待下去，一番話衝上微博熱搜，引來許多網友吐槽。（圖／翻攝自微博）

記者倪浩軒/綜合報導

中國知名家用電器及工業設備製造商「格力電器」，董事長兼總裁董明珠經常語出驚人成為網路話題。而在昨（28）日一場直播訪談中，董明珠批評部分員工「吃著碗裡看著鍋裡」，稱絕對不會允許這類員工在格力待下去，再度引發爭議，相關討論一度衝上微博熱搜第一。許多中國網友直言，「就一份工作又不是信仰，員工不是賣身欸」、「開給人的工資比不上外面高，還不讓員工跳槽了？」

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綜合中國媒體報導，董明珠在直播訪談中表示，自己曾找員工談話，讓員工去持有格力的股票，不過有的員工買了股票後轉手賣掉賺了一筆，最終還是離開公司，讓董明珠非常不滿，「吃著碗裡還看著鍋裡，這種人太多了，絕不允許他在格力待下去」。

一番話引發熱議，「董明珠怒斥員工吃著碗裡看著鍋裡」也登上微博熱搜。許多網友紛紛吐槽表示，「動輒喜歡教育員工不要只想著賺錢，似乎從未把員工視為獨立個體，不以自己利益為重，難道要把高層的畫餅當真？」、「句句不談薪資、條條不離奉獻、樁樁不談好處、事事都講境界、字字都講格局」、「句句不提pua、句句都是pua」、「董明珠2021年薪酬加分紅收入上億，這種話由她說就非常不合時宜」、「不能跳槽難道讓員工生死相隨？上班又不是賣身」。

這已經不是今年70歲的董明珠第一次在訪談中發表爭議言論，董明珠前幾年曾批評「年輕人只想拍抖音當網紅」，不願從事實體經濟活動，被認為是跟不上網路世代潮流。而她於本月19日在另檔訪談節目中也曾說過，不招募只想拿薪水的人，如果員工面試時說自己想拿多少錢的工資，「這樣的人根本就不用要」，當時也曾被網友批評。

此外，董明珠日前當被問及格力沒能擠進《財富》（Fortune）雜誌公布的2023世界500強企業時，回應說自己一點都不難過，「總比那些暴雷的500強好」，更稱公司好不好自己心裡有數，「有沒有病你自己心裡清楚」。被解讀為暗諷恆大、碧桂園，也掀起熱烈討論。

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