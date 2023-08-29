新加坡單程含稅2280元起！酷航優惠僅兩日　香港航空0元機票搶光

暑假最後一波，低成本航空不斷有新優惠推出，酷航今（29）日也推出限定僅有兩日的清倉機票，多個航線中，最優惠為台北飛新加坡，單程含稅價僅2280元起。另外，同樣於今日10：00開搶的香港航空0元機票，目前2000張已被搶光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 隸屬新加坡航空旗下的低成本航空「酷航」，此次促銷機票中航線不少，包含台北飛新加坡、檳城、怡保、蘭卡威、古晉、雅加達、泗水等城市，其中最優惠屬新加坡-桃園，單程含稅價僅有2288元起，而來回含稅也僅5280起（來回分開訂票），優惠日期為即日起至明（30）日23：59為止；可預訂的旅遊日期則為2023 年8 月29日~9月30日。▲酷航即日起推出僅有兩日的優惠促銷機票，飛新加坡單程含稅僅2280元起。（圖／資料照，中央社檔案照片）另外香港航空（Hong Kong Airlines Taiwan）今（29）日則送出0元機票，一早10：00開搶，能以0元票價購得香港航空由台北前往香港經濟艙來回機票，可預訂2023年9月1日至2024年3月24日之間到香港來回的機票，數量僅限2000張。雖然名為0元機票，但其實尚需另付稅費大約3443元。記者於今日中午實測，預訂2023年9月~2024年3月之間機票，測試每個月份的多個日期，皆顯示「預訂已滿」，足見已被搶光。 ▲香港航空送出的0元機票，已被搶光。（圖／翻攝將港航空官網畫面）0元機票今早10點開搶！香港來回含行李託運 虎航飛澳門799元起日本深度旅遊夯！燦星攜手虎航「直飛秋田」賞雪、樹冰12月免轉機入住雙人房含早餐1111元！承億6飯店「擲骰訂房價」 優惠倒數4天南投新開「城堡飯店」！福容徠旅試營運 雙人入住1499元