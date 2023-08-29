勞動部高分署與企業人資攜手 共迎智能時代

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近年隨著人工智慧AI技術蓬勃發展，ChatGPT引領新浪潮，新科技促使產業快速轉型，人力需求上亦有所改變。此外，ChatGPT在人力資源領域中應用多元，例如智能對話、文案生成、履歷篩選、培訓輔助等，適切運用可幫助人資人員提升工作效率、優化流程。勞動部高分署希望透過研習活動的安排，邀請企業人資共同參與，與其攜手共同關注科技應用的新趨勢，了解智能時代下，人才管理與人才培育的重要新知。
現場參與活動的製造業人資張姓主管表示，今天的活動主題很吸引人，是業界相當關心的發展趨勢，透過實際的操作和演練，體驗到新科技在人力資源領域帶來的便利性。服務業人資陳姓主管也表示，公司內部的職務職能，隨著新科技的影響有所改變，公司須針對員工的職能缺口進行培育，才能保持企業的競爭力。
高屏澎東分署與轄區企業保持緊密的合作關係，為促進轄區人力資源發展，積極推動多項企業在職員工訓練補助方案，如「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「充電起飛計畫」等，透過勞動部補助，企業可依需求規劃內部訓練課程，強化員工專業職能；也可透過外部教育訓練，導入新觀念或新技術。歡迎有興趣的企業可至高屏澎東分署官網或計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw)查詢相關資訊。