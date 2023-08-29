蘋果秋季發表會倒數！分析師：近期股價有望迎接反彈機會
蘋果（Apple）新機發表會將於美國當地時間9月12日或13日舉行。國際分析師郭明錤今（29）日指出，iPhone 15 Pro Max將在本週開始大量出貨，另外，2023年iPhone出貨量可望達至2.2至2.25億部，並超越三星（Samsung）成為最大智慧型手機品牌。他提到，在市場過度保守看待iPhone／iPhone 15 2H24出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，蘋果近期有望迎來股價反彈機會。
記者鄭妤安／台北報導
分析師郭明錤表示，三星今年智慧型手機出貨量已砍至2.2億部，若蘋果維持2H24 iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望達至2.2至2.25億部，並超越三星成為最大智慧型手機品牌，此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。
蘋果2024年的最新iPhone出貨目標為2.5億部，郭明錤認為，合理的2024年iPhone出貨量推估可達到5至10%的年成長率。因目前三星內部對2024年市場需求看法仍保守，故蘋果有可能在2024年仍為最大智慧型手機品牌。
市場擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量，郭明錤保守預估約7000至8000萬部，特別是iPhone 15 Pro Max出貨將遞延。然而，事實上iPhone 15 Pro Max將在本週開始大量出貨，且蘋果也同時增加舊款機種出貨量。
在市場過度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，蘋果近期有望迎來股價反彈機會。