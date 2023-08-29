2023高雄台日大專校院足球國際友誼賽 楠梓足球場開踢
「2023高雄台日大專校院足球國際友誼賽」於今（29）日上午九時半順利完成開球儀式，將從今天起至8月31日止，為期三天在高雄市立楠梓足球場展開激烈角逐。本次賽事由「八王子・台灣友好交流協會」的理事長黒須隆一率領日本工學院八王子專門學校足球隊，共計27位師生，與來自台灣的國立高雄大學、義守大學、樹德科技大學三所學校的足球隊，齊聚一堂，共同展開這場盛大的足球交流。本次友誼賽不僅是球場上的競爭，更是透過運動建立兩國的友誼，串聯起台灣與日本兩國的情感紐帶。
記者蔡佳宏／高雄報導
立法委員劉世芳表示，足球運動一直都是青少年間的共同語言，而這次國際友誼賽更是讓學子們在比賽場上，感受到不同文化的碰撞和交流。
主辦單位高雄大學校長陳月端表示，足球的價值不僅體現在比分上，更體現在選手間的團隊合作、拚搏精神以及運動家的風範。這場比賽除了為選手們提供展現才華的平台，也在青少年心中種下了友誼、合作和文化理解的種子。
副市長林欽榮表示，透過這樣的國際足球運動交流平台，台灣的足球將能夠逐步在全球發光發熱，走向國際，成為展現實力與價值的重要一環。足球不僅是一場比賽，更是國家間連結、交流的紐帶，也是青少年們走向世界的絕佳途徑。更希望能夠讓遠道而來的日本小將體會到高雄的熱情。在「2023高雄台日大專校院足球國際友誼賽」為期3天的賽事中，讓我們共同見證這場熱情四溢的比賽，感受到選手們的熱忱，並期待著這場友誼賽所帶來的友情能在未來茁壯成長，成為台灣足球邁向國際舞台的一塊堅實基石。